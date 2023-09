Simpatizantes de Federico Gutiérrez y Albert Corredor tuvieron ‘enfrentamiento’ en calles de Medellín

Gutiérrez también ha reclamado porque ha recibido ataques infundados. “Quienes hoy mal gobiernan a Medellín se la pasan diciendo mentiras para dañar mi buen nombre. He denunciado en repetidas ocasiones este oscuro patrón de comportamiento. Acabamos de salir de audiencia y, como lo sabíamos, no tienen pruebas de nada de lo que afirman. Nosotros seguiremos adelante haciendo campaña limpia. A los ciudadanos, les pido que no se dejen engañar. Este nivel de trampa no tiene precedentes. No se dejen confundir, ustedes me conocen”, dijo.