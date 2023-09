Albert Corredor se desmarca de Gustavo Petro, Daniel Quintero y del uribismo

Por esa razón, Corredor indicó que no son ciertas las versiones que lo matriculan con el uribismo, con el petrismo y con el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero. Aseguró que tener buenas relaciones con los sectores políticos no traduce que exista una conexión política y que su candidatura se debe a las personas que decidieron respaldarlo por firmas.

“Yo no soy el candidato de Uribe, yo no soy el candidato de Petro. Daniel Quintero tiene su candidato que es Juan Carlos Upegui. Decir que me voy a bajar de la candidatura no es viable. No hemos tomado decisiones de coaliciones. Si Dios lo permite, vamos a ganar la Alcaldía de Medellín”, dijo Corredor.