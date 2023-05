Aterrador: ladrones entraron con machetes y un ladrillo a robar a una casa en Inglaterra

Un hombre denunció en Inglaterra los momentos de terror que sufrió cuando un grupo de hombres entró a su casa a robar, pero, además, tomaron de rehenes a sus hijos, quienes estaban durmiendo en sus cuartos, aunque una de las cosas curiosas del asalto fue que los ladrones llevaban machetes y un ladrillo para amedrentar a sus víctimas.

El hecho se desarrolló en Greater Manchester, en Inglaterra, y según recoge el medio británico Daily Mail, el robo sucedió el 9 de mayo, aunque hasta ahora las víctimas han denunciado a los medios la atemorizante historia. El padre de familia fue identificado como Mohammed Ali, de 39 años, y su esposa Michelle Dunkley, de 40, ambos tendrían dos pequeños viviendo con ellos.

En los videos de la cámara de seguridad de la vivienda se logra ver cómo cuatro hombres, todos de negro y con el rostro tapado, entran a la vivienda con machete en mano y una piedra que parece un ladrillo, sin embargo, la grabación solo capta ese instante en el que salen y se llevan el carro que estaba parqueado en la entrada.

Ali denunció al medio citado que fueron los gritos de sus hijos los que lo despertaron en la noche del 9 de mayo, al parecer, el pequeño había logrado escapar de los asaltantes y estos corrieron a alcanzarlo y gritaron: “¡Mátenlo! ¡Mátalo!”, esta fue la alerta que atemorizó al padre de familia, quien salió inmediatamente a ver qué sucedía.

“No fue un grito donde los niños estaban peleando. Este fue un grito de pánico, un grito de preocupación. Sabía como padre que esto no era normal. (...) Mientras intentaba bajar las escaleras, me encontré con tres tipos con pasamontañas. Dos estaban en las escaleras, uno en la parte inferior y uno tenía a mis hijos abajo”, reveló Ali para el medio citado.

“Todos tenían guantes y todo, pero podías ver sus ojos a través del pasamontañas, y su voz, nunca podría olvidarla (...)Empecé a gritar: ‘¡Fuera! ¡Salir!’ Empezaron a insultarme. Mi hijo tenía la habitación al lado de la escalera, y cuando salió, dijeron: ‘¡Mátenlo! ¡Mátalo!’ (...) Lo empujé a su habitación, cerré la puerta y empezaron a subir las escaleras. Fui al baño, que estaba justo detrás de mí”, continuó relatando.

Los asaltantes querían hacer daño a los pequeños. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“‘Estaba gritando: ‘¡Asegúrate de que no te alcancen! (...) Empezaron a hackear las puertas con los machetes, y mientras lo hacían, el tercer tipo estaba saqueando mi casa (...) Mi hijo dijo que uno de ellos tenía un cuchillo y él estaba diciendo: ‘Todo es culpa de tu padre, cállate’, y le estaba poniendo un cuchillo en el cuello”, afirmó el hombre, indicando que tras la persecución, los asaltantes salieron de su casa y se robaron su carro, todo habría tardado unos cinco minutos.

Hombre mató a su vecino con una bolsa llena de latas

En los últimos días, se conoció la condena que recibió un hombre, luego de matar a su vecino con una bolsa que contenía cinco latas (que eran) cartas de Pokemón, en Sheffield, Inglaterra.

El sujeto de 31 años identificado como Andrew Hague fue condenado a cadena perpetua por asesinar violentamente a Simon Wilkinson, su vecino. Un hombre de 50 años con quien, al parecer, no se llevaban nada bien y quien, según registró Hobbyconsolas, lo acusó de pedofilia.

Los dos hombres, al parecer, “habían tenido una disputa después de que el Sr. Wilkinson acusara a [Hague] de ser un pedófilo. Hague, que tenía un “historial de problemas de salud mental, gritó: ‘Me llamaste f*ck yo* nonce (Vete a la mi*rd* de una vez, en español). Sal aquí y lucha como un hombre’”, según informó ITV (a través de Dexerto, tal como cita el portal Kotaku.

Muchas personas son fanáticas de la serie Pokemon - Foto: Getty Images

El hecho ocurrió el pasado mes de agosto del 2022. Dexerto registra que la fiscal, Laura Marshall, manifestó que el sujeto golpeó al hombre con un trozo de madera, hasta dejarlo sin vida. A comienzos de este 2023, Haugue reconoció ante la policía que “se dejó llevar durante el ataque y lo asesinó a sangre fría”. Por lo que se declaró culpable.

Además, como acto de “misericordia”, el hombre quiso acabar con la vida de su víctima. Así, deberá cumplir con una sentencia mínima de 17 años, emitida por la jueza Sarah Wright, quién, a su vez, sugirió que el hombre sea internado en el hospital seguro de Rampton, informa Dexerto.

La jueza lo condenó a 17 años de prisión - Foto: Getty Images

El hombre al parecer tenía problemas de salud mental y antecedentes penales. El Tribunal, de acuerdo con Kotaku, aseguró que el hombre tenía “‘un historial de contacto con los servicios de salud mental’ y que no había estado tomando la medicación prescrita, pero se decidió, sin embargo, que ‘su enfermedad mental no era lo suficientemente grave como para una defensa de responsabilidad disminuida o locura’”.

Asimismo, la jueza se refirió al consumo de consumir cannabis con un uso recreativos: “Este caso es un claro recordatorio de los peligros del consumo de cannabis, particularmente con alguien con un historial de salud mental tan complejo como el suyo”, registró Dexerto.