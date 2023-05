Increíble caso | Mujer ‘resucitó’ cuando se había declarado muerta: “estaba muy fría”

En los últimos años no es solo uno el caso de quienes aseguran haber tenido experiencias cercanas a la muerte y, con cada nuevo relato, vuelven a tomar presencia las ‘interminables discusiones’ entre el ‘más allá’. Algunos defienden su posición escéptica en la que todo acaba cuando el último órgano deja de funcionar; mientras, para otros, otro plano existe y es su esperanza al abandonar la Tierra.

El debate sigue generando opiniones encontradas, más al trascender casos como el de María Berta Rodríguez, una adulta mayor de 77 años, a quien sus familiares y personal médico dieron por muerta, pero aún no había llegado su momento. Cuando sus allegados empezaron a prepararse para el ‘último adiós’, se llevaron una ‘sorpresa’ que ahora esperan no volver a repetir por el impacto generado.

El extraño suceso se presentó en A Pobra, provincia española de La Coruña, y ha sido tema de conversación durante los últimos días por lo inquietante de que los propios sanitarios hayan verificado su fallecimiento y, posteriormente, hayan sido testigos de su ‘regreso a la vida’.

La reacción no distó entre los seres queridos de la mujer, pues pasaron de lamentar el fallecimiento de su mamá y empezar a llorarla a intentar comprender lo sucedido.

La habían dado por muerta

En entrevista con La Voz de Galicia, un hijo de la señora, Kiko García, contó que vio el decaimiento repentino que sufrió su mamá y pensó en el final de quien le dio la vida. Ella “empezó a sudar, a ponerse blanca y le dio como un mareo. Pensamos que era una bajada de azúcar, pero como cada vez iba a peor, pulsamos el botón que tiene de la Cruz Roja”.

Su percepción se vio acentuada cuando, al llegar el personal médico, una de las doctoras consideró también que no había mucho por hacer. “Esto se va a poner peor”, recordó García sobre las palabras de la médica, mientras sus pensamientos no diferían: “Estaba muy fría, se puso de un color blanco cenizo, con los labios como transparentes, y entonces sí que comprendí (...) que se iba”, relató al medio mencionado.

En ese momento, y tras determinarse su fallecimiento, el personal asistencial le consultó si quería llevar a su mamá al hospital. Sin embargo, para él, ese trámite adicional ya no era necesario y les respondió que se comunicaría con los servicios funerales no sin antes pedirles ayuda para trasladarla a la habitación, pues seguía tirada en el piso.

El momento de la ‘resurrección’

Cuando se pensó que los días de la española habían llegado a su final, y en medio de lágrimas (en ese momento), su hijo Kiko recordó cómo ella “empezó a moverse y nos quedamos todos acojonados, no dábamos crédito”, dijo a La Voz de Galicia. Este hombre no podía creer cómo su mamá, quien supuestamente ya no tenía signos vitales, empezó a mostrar señales de ‘regreso a la vida’.

En seguida, se trasladó a la mujer a un hospital y, de camino, comenzó a intentar hablar. Cuando salieron los resultados de sus exámenes, los médicos dijeron que había sufrido un síncope y esa noche estuvo internada; al día siguiente, le dieron de alta. Según el Manual MSD, lo que sufrió se describe como una pérdida de la consciencia con un pulso débil y baja temperatura.

Cuando Kiko se comunicó nuevamente con su hermano, este no creía que su mamá estuviese bien. “Mamá está viva”, le dijo Kiko. Ahora, tras el susto, se toma el episodio con algo de humor al hacerle comentarios a su progenitora como: “Mamá, ¿qué fue lo que viste que no te gustó y volviste?”, recopiló el medio español.