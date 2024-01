Aterrador video: dos hombres fueron quemados vivos después de atacar a una mujer embarazada

Una de las residentes del lugar que no estuvo presente en el lugar de los hechos aseguró que si bien no fue testigo de lo ocurrido dió la razón a los ciudadanos de su actuar gracias al incremento de los delitos y la delincuencia en esta zona del país, “Estamos hartos de tanto robo al ganado y en nuestros domicilios, también de violaciones y nadie hace nada” , dijo al diario El Universo.

También confirmaron que el hecho no forma parte de la administración de justicia indígena y rechazaron que se les vincule al asesinato de los dos ciudadanos extranjeros, asegurando que la responsabilidad recae en la ausencia del estado en esta zona del país.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, “Muy bien, terminaron con 2 ladrones y nacieron más de 10 asesinos (incluye los cómplices que solo miran). Cuál fue la justicia, cuál fue el cambio?”, “Aquí no hay que andar filosofando huevadas, murieron 2 lacras y punto”, dijeron algunos.

“No me importa la nacionalidad de esta gente me parece horrible que les hagan esto “, “Eso pasa cuando los gobiernos no toman sus responsabilidades y le toca al pueblo hacer lo que debería hacer el gobierno y las fuerzas de Seguridad”, son algunos de los mensajes emitidos por los internautas.