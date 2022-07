Atroz crimen: Un militar mató a seis familiares y a otras dos personas; luego se quitó la vida

Conmoción y tristeza se vive en una comunidad de Brasil, afectada por la muerte de ocho personas a manos de un militar, de las cuales seis eran parte de la misma familia. Sin embargo, ante las investigaciones, las autoridades informaron que el hombre no tenía antecedentes de problemas psiquiátricos.

El hecho se perpetró en el estado de Paraná, justamente la madrugada de este 15 de julio, cuando el señalado identificado como Fabiano Júnior García, de 37 años de edad, cumplía su rol como el conductor del coordinador de uno de los batallones de la policía militarizada de esa región, confirmaron las autoridades para medios locales.

Al parecer, este hombre habría asesinado a su esposa, a su madre, su hermano, sus dos hijas y una hijastra, además de dos personas sin ningún tipo de vínculo que estaban en la calle, justo antes de quitarse su propia vida,

Hasta el momento se ha informado que todo habría comenzado la noche del jueves 14 de julio, cuando el militar salió de su trabajo y llegó hasta Toledo, ciudad en que residía con su esposa y a su hijastra, a quienes habría impactado con un arma de fuego.

Luego de esto, el reporte policial afirma que el hombre se trasladó hasta otra ciudad donde estaba la casa de su abuela materna, donde acabó con la vida de sus dos hijos. Sin embargo, a pesar de que en la casa también estaba la adulta mayor, a esta mujer decidió no hacerle daño, aunque no se ha detallado la razón.

En ese camino, habría regresado a Toledo, donde fue hasta la casa de su madre y su hermano, a quienes también asesinó a disparos, además de atacar en ese momento a los dos civiles y proceder a suicidarse.

“Los oficiales intentaron localizarlo, se enviaron refuerzos allí. Le dijo a un oficial que huía para Foz do Iguaçu, lo cual no era cierto. Se intentó por todos los medios darle una voz de arresto”, expresó el coronel Hudson Leôncio Teixeira, quien es el comandante general de la Policía Militar, para medios locales, recalcando que se descubrió el hecho antes de que el señalado acabara con la vida de su madre, sin embargo, no se habría logrado detener de ningún modo.

Agregó: “Mandó mensajes a sus familiares y amigos explicando la situación, por lo que se entiende que la motivación para toda esta tragedia fue que no estaba aceptando la separación con su esposa”, revelando una de las teorías que hasta el momento se tienen sobre la tragedia.

Se conoció que el hombre llevaba 12 años trabajando para la Policía Militar en Paraná. Lo macabro del caso es que, tras la masacre perpetrada por el hombre, compañeros de trabajo cercanos a él incluso lo calificaron como un “excelente policía”.

Se dejó claro mediante un comunicado de la institución que el hombre no tenía antecedentes de problemas psicológicos y que se continúa investigando cuál habría sido la verdadera causa de los asesinatos.

“No había nada que desanimar de la conducta del soldado Fabiano. No tenía nada, era un excelente profesional. Causó extrañeza, sorpresa y decepción para todos nosotros esta situación. Se está abriendo una investigación policial militar para determinar el hecho. Se le está dando todo el apoyo psicológico a la familia ante esta situación”, afirmó el coronel para el medio G1.