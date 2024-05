Biden considera “escandalosa” la orden de la CPI de arresto a Netanyahu. Israel y Hamás “no son equiparables”, dijo

“Los crímenes contra la Humanidad mencionados (...) forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en cumplimiento de la política de una organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes siguen cometiéndose”, declaró Khan. El gobierno de Israel, que no forma parte de la CPI, calificó la solicitud del fiscal como una “decisión escandalosa” y una “vergüenza histórica”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz.

Karim Khan, fiscal de la CPI (Photo by Vanessa Jimenez/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images