Blinken habla de lo que haría EE. UU. ante una Constituyente de Petro para reelegirse: “Sería algo a lo que nos opondríamos”

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, habló sobre lo que sería la posición de su país ante una eventual constituyente que tenga como fin que Gustavo Petro se aferre al poder por otro periodo. “Presumiblemente, eso sería algo a lo que nos opondríamos, pero nuevamente no quiero entrar en hipotéticos”, dijo

El alto funcionario aseguró que no podía entrar en detalles sobre un hecho que aún no se ha lanzado formalmente sobre la mesa. Pero sí habló de manera clara sobre el papel que tuvo el gobierno colombiano en la decisión de la Casa Blanca de sacar a Cuba de la lista de países que no cooperan con el terrorismo.