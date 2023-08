Broma al aire salió cara: presentador le cortó el pelo a uno de sus camarógrafos y ahora debe pagarle una millonada

La disculpa pública

“En una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona, mucho menos de mi equipo de trabajo… Me avergüenza mucho haber herido los sentimientos de José o de alguno de ustedes en particular y solo me queda decirles con lo afectado que estoy, que si algo puedo sacar positivo de este tipo de errores es que nos sirve para aprender de nuestros errores”, fue la disculpa de Viñuela al aire, según recoge el medio Infobae.