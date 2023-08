Daniel Sancho revela supuestas amenazas del médico colombiano: “Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que era capaz de hacer”

La periodista española Patricia López es la única que hasta ahora ha logrado hablar con Daniel Sancho. Lo hizo horas antes de que el chef español fuera trasladado a una cárcel en Tailandia, tras haber confesado que asesinó al médico colombiano Edwin Arrieta.

“Estoy bien, me trataron muy bien. La policía me trata muy bien, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, es Anantara. Vamos, yo seguramente ya haya estado en Anantara y seguramente es el mejor hotel en el que he estado en mi vida”, le dice a ella.

“Me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso y lo que me estoy diciendo es por qué están siendo tan buenos conmigo y me están diciendo: ‘pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento’”, agregó Sancho.

En el programa la periodista contó detalles que no se conocían hasta ahora de la versión del chef español, quien alega que estaba bajo presión por parte del médico. “Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía... Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer”, le dijo Sancho a la comunicadora.

Agregó que vivía una situación de mucha presión con el médico. “Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero, era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, agregó.

Director de la cárcel de Tailandia habla por primera vez. Así vigilan al chef español. “Los presos no tienen camas”

Los ojos de la prensa mundial están en el caso de Daniel Sancho, el chef español que confesó haber asesinado y luego desmembrado al colombiano Edwin Arrieta. El programa de verano, de la televisión española, habló también con el director del penal en el que está recluido. “Al preguntarle cómo se encuentra Daniel, el director de prisión reconoce que le han visto un poco nervioso y que tiene que aprender a vivir allí y asimilar su nueva situación”, reporta el medio.

“Los presos no tienen camas. Hay algunas colchonetas”, asegura el funcionario. Además, aclara que se encuentra en una celda de aislamiento con otras cinco personas. Sancho habría llegado con desfachatez a la cárcel de Koh Samui, pero “ya no estaría tan tranquilo y habría hecho tres peticiones a las autoridades de la prisión. El hijo del actor Rodolfo Sancho habría pedido que le llevasen comida mejor que la que le están dando, medicación, al parecer para tranquilizarse, y hacer una llamada a su familia”, asegura el programa.

La policía tiene pruebas para acusar de asesinato premeditado, crimen castigado con la pena capital. “Tenemos suficiente evidencia y ahora depende del tribunal empezar el juicio”, dijo Somsak Nurod, jefe de investigación de la comisaría de Koh Pha Ngan. El joven de 29 años compareció ante un juez el lunes y se encuentra ahora detenido en una cárcel de Tailandia.

La familia de Daniel Sancho, que había trabajado de chef, está en contacto con la embajada española en Bangkok. El agente del actor emitió un comunicado pidiendo “máximo respeto” a la privacidad de la familia “en estos momentos delicados y completamente confusos”. Su abogado dijo a los reporteros el lunes, que su cliente estaba relajado y que está sometido a un periodo de diez días de aislamiento por el coronavirus, dentro del centro penitenciario.

Por su parte, el consulado de Colombia en la capital tailandesa también se puso a disposición de la familia de la víctima. Tailandia es un país relativamente seguro, donde no son habituales los crímenes violentos. Koh Pha Ngan es uno de sus principales atractivos turísticos, por sus playas de arena blanca y sus conocidas “Fiestas de la Luna Llena”.

En 2017, otro ciudadano español, Artur Segarra, fue condenado por asesinar a un empresario, también español, en Bangkok, descuartizarlo y deshacerse de las partes del cuerpo en el río Chao Praya, que cruza la capital tailandesa.

La familia del joven contrató los servicios de un abogado, quien reconoció que el proceso podría demorar más de lo esperado y no ser solo cuestión de meses. En Tailandia rige la pena de muerte como una de las alternativas para casos de homicidio y castigos de ‘menor severidad’ incluyen la cadena perpetua o sentencias entre 15 y 20 años en prisión.

El trato que ha recibido y que en palabras del español ha estado “muy bien”, podría tener cambios notorios con el transcurrir de los días. En conversación con la bloguera Mia Escobud, varios exreclusos compartieron sus vivencias en el centro penitenciario de Koh Samui.

“Pasé todo el tiempo allí con las piernas en el inodoro, los pies de otros presos en mi cara. El ancho de mi espacio era de aproximadamente 14 pulgadas”, confesó uno de los que fue testigo directo de las condiciones carcelarias. “En un momento en la celda no podías extender las piernas de lo lleno que estaba”, añadió en lo recopilado por El Debate.

Según ese medio, dicha cárcel tiene una capacidad para 3.500 reos, pero los detenidos son casi el doble. En cuanto a la rutina, esta comienza a las 6:45 a. m. con el sonido de un silbato, momento después del cual pueden pasar a asearse y sobre las 8:30 a. m. es el instante del desayuno, descrito por El Debate como un “arroz desagradable y caldo maloliente”.

En horas de la tarde se da el espacio para hacer actividad física, leer y hasta participar en juegos de mesa. Posteriormente, hay otro momento para ducharse, pero es simultáneo con otras quince personas y en un lapso marcado por silbato tanto para enjabonarse como enjuagarse.

Dormir no es para todos realmente un descanso, pues otro de los testimonios confesó que “las luces nunca se apagan, dormir es una pesadilla. Los que están en la parte elevada de la celda tienen suerte, solo ocho pueden subir allí”, de acuerdo con 20minutos.

Momentos iniciales a la captura

El lunes 7 de agosto, Sancho fue ingresado a una cárcel tailandesa en prisión preventiva por asesinato con premeditación y ocultamiento de pruebas, informó El Periódico. Justamente será bajo custodia donde el señalado espere el comienzo del juicio en su contra, mientras se empiezan a conocer detalles de su día a día.

Una de las cosas que ha llamado la atención es la comunicación que ha tenido el acusado (hasta con medios), pese a la confesión de los hechos. Antes de ser ingresado a prisión, Sancho mencionó cómo habían sido los momentos posteriores a su captura e, incluso, salieron a la luz audios de un diálogo con Telecinco.