Así es Daniel Sancho, el confeso homicida del médico colombiano Edwin Arrieta

El país se ha estremecido por el crimen del reconocido cirujano colombiano oriundo de Lorica, Córdoba, Edwin Arrieta Arteaga en Tailandia. El escabroso homicidio apunta al español Daniel Sancho, quien está en el ojo del huracán tras conocerse el caso y de que él mismo confesara el crimen, en el que aparte de haber asesinado al colombiano, descuartizó el cadáver y lo separó en 14 bolsas distintas, con el fin de intentar no dejar rastros.

Según Daniel Sancho, de 29 años de edad y actualmente en prisión por el crimen, él y Arrieta eran amigos y se encontraban en una habitación de un hotel juntos. Y si bien se declara culpable del crimen, alega a sus abogados que “era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo a su defensa.