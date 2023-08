Daniel Sancho: se conocen nuevos detalles del asesinato en Tailandia del colombiano Edwin Arrieta, por parte del joven chef

El viaje

El escabroso hallazgo

Detalles

Luego aclaró que Arrieta habría muerto porque él le golpeó la cabeza y Arrieta finalmente no despertó, a pesar de sus esfuerzos para que reviviera. Según el testimonio, Sancho golpeó a Arrieta porque este quería tener sexo con él y el joven se negó, y en un ataque de ira ante la petición del médico el joven lo golpeó y este quedó inconsciente.

De acuerdo con el diario El País de España, Sancho aseguró que él cometió el crimen porque Arrieta lo presionaba constantemente para que fuera su pareja: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró.