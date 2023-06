Mujer de 80 años viaja sola por el mundo y reveló sus trucos para hacerlo casi sin gastar plata

Una mujer de 84 años, oriunda de Córdoba, en Argentina, se ha vuelto viral en las redes sociales por la forma en la que ha recorrido Europa sin gastar mucho dinero.

La abuelita argentina

“Nunca se es grande para cumplir un sueño”, dice la mujer en su perfil de Instagram y complementa, “soy una abuela argentina, en la tierra desde 1938”.

De acuerdo con el diario La Nación de Argentina, Elva, como se llama la mujer, siempre soñó con viajar, pero durante años fue algo que descartó, debido a su limitada economía y también a los prejuicios sociales, que de algún modo determinan que el rol de una abuela debe ser siempre el de quedarse en casa, atenta a las necesidades de los hijos o los nietos.

Elva, con 8 décadas de vida, jubilada y viuda, decidió en un momento que era hora de dejar atrás los prejuicios propios y ajenos y que, lo que le queda de vida, lo dedicará a cumplir ese sueño.

Elva, con 8 décadas de vida, jubilada y viuda, decidió en un momento que era hora de dejar atrás los prejuicios propios y ajenos y que lo que le queda de vida, lo dedicará a cumplir ese sueño. - Foto: Imagen Instagram @viajeraabuelita

Inicia la aventura

Elva decidió vender la casa enorme en la que ella y su familia habían vivido durante años, para tener una manera de iniciar su aventura: “a mí nunca me gustó mucho la casa”, contó la mujer, en diálogo con La Nación de Argentina.

“Nunca se es grande para cumplir un sueño” dice la mujer en su perfil de Instagram - Foto: @viajeraabuelita

La aventura comenzó cuando una nieta, Sofía, le preguntó si quería pasar unos días en Florencia, Italia, junto a ella. Elva se percató de que apenas le alcanzaba el dinero para comprar los pasajes, pero su creatividad, el conocimiento en redes sociales de sus nietos y su intención clara de viajar fueron la combinación perfecta para iniciar el método que le ha servido para llevar a cabo muchos de sus viajes.

Junto con sus nietos abrieron un perfil de Instagram en donde ella ofrecía intercambiar sus conocimientos por estadía.

El intercambio

“Soy una abuela argentina que sueña con viajar a Europa para conocer gente de distintos lugares con el fin de intercambiar mi experiencia como voluntaria. Trabajé en distintas escuelas con niños, jóvenes y adultos como profesora y, además, tengo un taller de costura. Me gustaría conocer Europa y compartir lo que conozco y brindarlo a otros”, fue lo que escribieron entre todos, en ese primer posteo que inició todo.

Después de conocer Inglaterra viajó a Palma de Mallorca, en España, allá se instaló en una especie de comunidad de jóvenes que lideraba un escritor cordobés: “Yo hice los panqueques durante 15 días para el desayuno y con eso pagué la estadía”. - Foto: @viajeraabuelita

Comenzaron a llegar distintas propuestas invitando a la mujer a pasar temporadas en algunos lugares, a cambio de sus conocimientos. Elva se decidió por ir a Inglaterra, a la ciudad de Brighton, para instalarse con una pareja que la invitó a vivir con ellos a cambio de clases de costura para su hija de doce años: “Ahí estuve un mes y diez días. Le enseñé a coser, le hice vestidos y la ayudé a hacer ropa para unas muñecas. Quedamos muy amigos y no me quisieron cobrar nada. También me llevaron a Londres, en donde me trataron a cuerpo de rey”, contó la orgullosa abuela a La Nación.

“Soy una abuela argentina que sueña con viajar a Europa para conocer gente de distintos lugares con el fin de intercambiar mi experiencia como voluntaria" escribió la mujer con el apoyo de sus nietos en el primer mensaje. - Foto: Imagen Instagram @viajeraabuelita

Después de conocer Inglaterra viajó a Palma de Mallorca, en España, allá se instaló en una especie de comunidad de jóvenes que lideraba un escritor cordobés: “Yo hice los panqueques durante 15 días para el desayuno y con eso pagué la estadía”, afirmó la mujer, explicando los pormenores de cómo funciona su trueque.

La abuela comparte en Instagram sus aventuras en @viajeraabuelita, en donde cuenta con más de 14.000 seguidores, y explica cómo permanentemente está en un trueque. A veces por ejemplo invita a su casa en Argentina a las personas que la han hospedado en otros lugares, o muestra cómo a través de la costura o la cocina se gana un espacio en lugares que la acogen en todo el mundo.