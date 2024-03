Cancillería solicitó al Gobierno de Haití brindar “especial protección” a colombianos recluidos en cárcel de Puerto Príncipe

En primer lugar, la Cancillería expresó su preocupación ante la situación ocurrida en el centro de reclusión , donde la arremetida de las bandas armadas derivó en la fuga de un grupo no determinado de personas privadas de la libertad.

“Nos están presentando como carne de cañón”

“Nosotros no tenemos por qué irnos de este país, porque no hemos hecho nada malo. Aquí les estamos demostrando que nosotros no hicimos nada”, concluye otro de los presos.