China detecta más de 35 casos de un nuevo virus de origen animal

No se ha terminado la pandemia del nuevo coronavirus, ahora está la viruela del mono y se le podría agregar un nuevo virus de origen animal que se encontró en algunos ciudadanos de China.

El virus fue hallado en habitantes de las poblaciones de Shandong y Henan, y aunque los contagiados no tienen signos alarmantes de salud, sí se mantienen bajo observación. Los síntomas que presentaron son parecidos a la de una gripa regular como tos, fiebre, dolores en el cuerpo, entre otros.

El denominado Henipavirus, así se le cataloga a los virus que pasan de animales a humanos, todavía no tiene vacuna y se siguen esperando más resultados concluyentes por parte de los especialistas para determinar su capacidad de contagio y si podría llegar a ser mortal, como el covid-19 y traer una nueva pandemia.

El estudio titulado Un henipavirus zoonótico en pacientes febriles en China, publicado en la revista médica británica The New England Journal of Medicine, fue bautizado con el nombre de Langya.

Mientras que esto sucede en las mencionadas regiones, al sur de China más de 80 mil turistas están bloqueados en la isla de Hainan, ya que las autoridades cancelaron todos los vuelos y trenes por un brote de covid. Cerca de 500 casos de covid-19 fueron contabilizados este domingo en el balneario de Sanya, que tiene más de un millón de habitantes, en la isla de Hainan, conocida como el “Hawái chino”.

Todos los vuelos desde Sanya, un lugar muy popular entre los surfistas, se cancelaron este fin de semana, y se suspendió la venta de billetes de tren. Para poder salir de la isla, los turistas deberán presentar cinco pruebas de covid-19 realizadas en un período de siete días, indicaron las autoridades.

Los hoteles de la ciudad deberán ofrecer a los clientes una reducción del 50 % hasta que se levanten las restricciones, señaló un funcionario.

Mientras tanto, Hong Kong anunció que reducirá la cuarentena obligatoria en hoteles para viajeros internacionales de una semana a tres días, información que dio a conocer el jefe del ejecutivo de la ciudad, John Lee, en un relajamiento de las duras restricciones por el covid-19 que han afectado los vuelos.

Hong Kong, otrora centro mundial de logística y transporte, lleva más de dos años aislado del resto del mundo debido a su estricta adhesión a la política china de “cero covid”.

Bajo una de las normativas contra el coronavirus más duras del mundo, Hong Kong había exigido a quienes llegaran del extranjero y de Taiwán someterse a una cuarentena obligatoria y repetidas pruebas dentro de una habitación de un hotel designado. La restricción desató quejas de residentes y empresarios.

Lee anunció que el periodo de cuarentena para quienes lleguen se acortará a tres días de cuarentena en el hotel, más cuatro días de monitoreo sanitario en casa o en un hotel de su elección. Junto con las nuevas disposiciones de cuarentena, Hong Kong aplicará un sistema de códigos sanitarios similar al de China continental en una aplicación de seguimiento desarrollada por el gobierno.

Con este sistema, una persona infectada recibirá un código rojo que le impedirá salir del aislamiento. Los extranjeros que lleguen recibirán un código amarillo y no podrán entrar en lugares como restaurantes, bares, gimnasios y cines durante sus cuatro días de automonitoreo.

Con Información de AFP.