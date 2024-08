Choque multimillonario: yate de Steve Jobs golpea el barco de un reconocido empresario mexicano,“no faltan pendejos en el mundo”

“No me lo van a creer, pero nos chocaron el yate mientras estábamos en Nápoles”, empezó diciendo el mexicano en su cuenta de X y luego agregó: “Les cuento … el yate de Steve Jobs, fundador de Apple (ahora de su esposa Laurene), nos pegó mientras estábamos anclados frente a Nápoles”.

Salinas se preguntó cuál era la actividad que estaría realizando la tripulación, que no logró ver la enorme embarcación donde se transportaba el mexicano con parte de su familia, “yo quisiera saber que andaba haciendo el capitán y la tripulación que no vieron un yate del tamaño del mío enfrente. Lo bueno es que no pasó nada más que un raspón, pero es un raspón grande que va a costar mucho arreglar”, dijo en forma de broma.