CNN deja de emitir en Filipinas, luego de 9 años de estar al aire; 300 personas se quedarán sin empleo, ¿por qué se va la cadena?

La cadena de televisión CNN Filipinas cesará su emisión después de nueve años en el aire y a causa de la acumulación de pérdidas financieras que superan los cinco mil millones de pesos filipinos (81 millones de euros).

El cierre de la cadena de televisión, que afectará a unos 300 empleados, se anunciará formalmente el lunes, según ha anunciado un funcionario de CNN Filipinas en una entrevista con el periódico ‘Inquirer’.

La decisión de renunciar a la franquicia de CNN se tomó el año pasado y fue aprobada por el propietario y operador de la red Nine Media, de la familia Cabangon, pero este último decidió posponer la implementación hasta después de la temporada navideña.

La cadena de noticias llegó a ese país en 2015. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Es un gran desafío. Es una propuesta perdida, así que ¿por qué seguir adelante con ella?”, ha señalado el funcionario, a lo que ha añadido que “este lunes, nuestro presidente de CNN Filipinas, el señor Benjie Ramos, hará un anuncio oficial”.

CNN Filipinas ha estado utilizando la frecuencia RPN-9 desde su lanzamiento en 2015 y, tras su cierre, la frecuencia volverá al control del Gobierno.

Fernando Savater fue despedido de ‘El País’ tras lanzar duras críticas a su línea editorial

En la tarde del lunes 22 de enero de 2024, Pepa Bueno, directoria del diario El País, dio a conocer en un comunicado la decisión que se tomó respecto al cargo que ocupaba el reconocido filósofo y escritor español Fernando Savater en el medio.

Según señaló, tras contribuir a fundar el diario del Grupo Prisa, en el que escribió ininterrumpidamente en sus páginas desde hace 47 años, Savater fue despedido luego de lanzar fuertes críticas a su línea editorial.

El anuncio se hizo público después de escribir Carne gobernada, un libro de memorias (Ariel) en el que el filósofo analiza su trayectoria vital y comparte críticas contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra la posición del propio periódico ante esa gestión.

SANTANDER, SPAIN - JULY 03: Fernando Savater poses at the International Menendez Pelayo University on July 03, 2019 in Santander, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) | Foto: Getty Images

En el texto indica: “El País se ha convertido en portavoz gubernamental y del peor gobierno que ha tenido la democracia española desde la muerte del dictador”. Además, advierte que “de ser un diario de referencia pasó a convertirse en un risible epítome de la prensa al servicio de la política”.

A estos polémicos señalamientos de desprestigio al medio en su libro, se sumaron sus contundentes respuestas en una entrevista para El Mundo de España, firmada por Maite Rico, en la que habla de su relación con la histórica cabecera.

Allí le preguntaron si con el tiempo se había distanciado de El País, o el medio de él por su evolución ideológica, a lo que Savater contestó: “Creo que el periódico ha cambiado mucho, de haber sido un periódico crítico, plural, a convertirse en un medio gubernamental abiertamente”. Además, añadió que él mismo también ha cambiado.

Por esta razón, afirmó: “A mí escribir a la contra no me importa. Me hace más gracia escribir en contra de prejuicios que tienen mis lectores que pasarles la mano por el lomo. Las cartas no me molestan. Hombre, si acaso, lo que me molesta es que el propio periódico se convierta en una réplica de mi columna”, haciendo alusión a la labor que seguía cumpliendo en el medio con su línea semanal, que se publicaba todos los sábados.

MADRID, SPAIN - MAY 03: Author Fernando Savater attends 'Expresion de Libertad' colloquium at the APM (Madrid Press Association) headquarter on May 03, 2021 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) | Foto: Getty Images

Savater, que es considerado como uno de los pensadores que más han luchado por la defensa de los valores democráticos en España, continuó la conversación destacando que actualmente ninguno de los columnistas de El País es más veterano que él. “Por eso cuando me dicen: ‘Es que lo que escribes molesta’, yo lo comprendo, pero si alguien se siente molesto, que se vaya, porque yo llegué antes seguro (risas). Yo he dedicado muchas horas de mi vida a ese periódico. Ese periódico lo he hecho yo. O sea, la gente compraba el periódico, entre otras cosas, porque escribía yo”, precisó.