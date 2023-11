Colombiana encontró visa “simple” para irse a trabajar legal a Estados Unidos y contó cómo se la aprobaron

La influenciadora, de igual forma, aprovechó el momento para puntualizar que ese permiso no exige una formación académica específica y que el principal objetivo es cubrir los puestos de trabajo que los estadounidenses, por lo general, no están dispuestos a realizar.

“Simplemente, debes cubrir una vacante que no se haya podido llenar con un trabajador estadounidense. La gente no quiere trabajar allá en algunos oficios, así que lo que hacen estas empresas es llamar inmigrantes que trabajen para ellos al menos un año a cambio de la residencia” , enfatizó Ramos.

¿Quiénes la pueden sacar?

Los colombianos interesados en este tipo de permiso deben cumplir ciertos requisitos muy sencillos: ser profesionales o técnicos y no tener antecedentes judiciales, no tener enfermedades infectocontagiosas y tener un rango de edad entre los 18 y 56 años, entre otros.