Colombiana que viajó en moto por varios países de Sudamérica se hizo viral: ¿Cuánto dinero gastó?

Así le sucedió a Natalia Varela, una mujer oriunda del municipio de Villapinzón, Cundinamarca, quien tomó la valiente decisión de aventurarse en solitario en su motocicleta fuera de Colombia. “Iba con la intención de romper esos estereotipos y demostrarle al mundo entero que las mujeres también somos capaces de hacer todo lo que hacen los hombres, de irnos en ruta, de coger una moto así sea grande, coger el equipaje y arrancar”, señaló en una entrevista para Noticias Caracol.

Con más de 12.000 kilómetros de recorrido, Natalia Varela exploró nuevos rincones en Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y, por supuesto, Colombia. La mujer inició su travesía el pasado 26 de diciembre en su motocicleta, una Pulsar NS 200, con el propósito de llegar hasta Chile. “Es una moto muy versátil que me permitió viajar sin mayores complicaciones hasta tan lejos”, aseguró.

Natalia recorrió en su motocicleta varios países de Suramérica, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, sumando un total de 12.272 kilómetros en apenas 37 días. “Cuando algo se me mete en la cabeza, no descanso hasta cumplirlo. Siempre me he sentido muy capaz de lograr cualquier cosa”, destacó.

Durante su travesía, Natalia contó con la colaboración del gremio de moteros que realizan estas aventuras, a través de un grupo de ayuda internacional que le recomendó otra motociclista y le proporcionó consejos para el viaje. “Ella me recibió en su casa, me dio comida y me brindó algunos consejos, porque ella también había viajado.

Me facilitó un contacto que me recibiría en Ecuador, y así organicé la mayoría de mi viaje... a medida que avanzaba, la persona que me acogía me daba un contacto para la siguiente parada, indicándome dónde podía quedarme y recibir ayuda”, relató.

Natalia recorrió los diferentes países que visitó y afirmó que su gasto en el viaje superó ligeramente los 5 millones de pesos. Además, consumió un total de aproximadamente 80 galones de gasolina, lo que, con los precios promedio de otros países, ascendió a alrededor de 1.500.000 pesos colombianos. Natalia regresó al país el pasado 31 de enero de 2024.