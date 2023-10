Cómo gana Irán con la guerra de Israel contra Hamás en Gaza

Solo habrá un vencedor en la guerra que ha estallado entre Israel y el grupo militante palestino Hamás. Y no son ni Israel ni Hamás.

La revolución, afirmaban sus dirigentes, no era solo contra la corrupta monarquía iraní ; pretendía hacer frente a la opresión y la injusticia en todas partes, y, especialmente, a los gobiernos respaldados por Estados Unidos: el principal de ellos, Israel .

Subvencionando el conflicto

A través de la Guardia Revolucionaria y Hezbolá, Irán ha fomentado y permitido la violencia de la Yihad Islámica palestina y de Hamás, y estos combatientes palestinos representan ahora un elemento crucial en lo que los analistas de asuntos exteriores denominan el “ Eje de Resistencia ” de Irán contra Israel y Estados Unidos, que constituye el principal propósito de Irán . Pero Irán no puede arriesgarse a enfrentarse directamente a ninguno de los dos Estados.

Ataque a la normalización

Esto no quiere decir que Irán ordenara el ataque de Hamás contra Israel, ni que Irán controle a los militantes palestinos: no son marionetas iraníes. No obstante, los dirigentes iraníes acogieron con satisfacción los atentados.