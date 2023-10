El aterrador relato de Laura Malo, colombiana que asistió al concierto en Israel donde empezó masacre de Hamás: “No paraban las bombas… es un milagro estar viva”

En Vicky en SEMANA , la colombiana inició diciendo que no hay más palabras para describir esta guerra que como “una masacre”. Enseguida, Malo manifestó que vive en una ciudad cercana a la frontera de Gaza y que “los misiles no paran”.

“ Estuve desaparecida durante 15 horas, nos dispararon, estaba con un amigo, casi me matan . Van asesinadas más de 900 personas, secuestradas también bastantes. Una situación muy complicada, muy difícil.

En estos momentos, la gente está resguardada en las casas, no salen, porque nos advierten que puede que haya en la calle haya terroristas buscando gente y disparándoles. Los misiles que son de Israel ya se están agotando y ha habido muchas caídas, cayó un mísil al frente de mi casa y murió un señor y una señora”, relató Laura Malo.

“Fue una situación muy complicada porque todo estaba normal, la gente estaba feliz y, de repente, empezaron a bombardear, pero no paraban... Eso fue una hora y media, dos horas en las que no paraban las bombas... Yo vivo acá en el país hace 15 años y esto nunca había pasado ”, dijo Malo en Vicky en Semana .

“Un amigo y yo cogimos mi carro y nos escapamos, mucha gente se escapó, no sabíamos qué hacer... Empezaron terroristas con metralletas y en motos a perseguir y a dispararle a todo el mundo, nos dispararon en el carro, logramos escaparnos, por suerte, gracias a Dios, la verdad es que estoy acá viva de milagro ”, trajo la connacional al presente.

“Yo alcancé a mandar mi ubicación a amigos y a mis padres. A mis padres alcancé a llamarlos, a despedirme de ellos, no sabía si iba a volver a casa. Todo el tiempo caían misiles, metralletas, pasaban motos con los terroristas. Nosotros estábamos en una situación en la que había que guardar silencio para que no nos descubrieran, no nos mataran. Esa era la situación”, explicó Laura Malo.