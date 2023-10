Lo último: Hamás amenaza con matar a rehenes en respuesta a bombardeos israelíes

Turquía rechazó bombardeos “indiscriminados”

Atención: Hamás no se rinde y seguirá adelante con la “operación militar” y sin negociar canje de prisioneros con Israel

Choque con la UE por suspensión de ayuda

“Todos los proyectos puestos en revisión. Todas las propuestas presupuestarias, inclusive para 2023, pospuestas hasta nuevo aviso. Evaluación integral de todo el portafolio”, afirmó Varhelyi. España no tardó en expresar su inconformidad con la decisión.

Israel suspende avisos de bombardeos

En medio de los continuos choques, las autoridades de Israel comentaron que no harán avisos, previo a los bombardeos. Pese a poder colocar en riesgo a sus connacionales tomados como rehenes, ese país ratificó la continuidad de ataques hacia sus objetivos.

“Se va a utilizar en determinadas circunstancias”, pero “Israel ya está evacuando a la mayoría de la población (de Gaza) de las zonas terroristas y está atacando allí”, apuntó una fuente militar citada por el diario The Times of Israel y replicada por Europa Press.

Esto en aras a “quitar a Hamás la capacidad y la motivación de hacer daño a Israel (...). Es una definición muy amplia y nuestra interpretación de la misma no va a ser limitada. No queremos definirla más, pero (Gaza) no será Hamastán”.