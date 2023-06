Como si fueran pandilleros: por lo menos 20 colombianos han sido capturados sin justa causa en El Salvador

Una organización no gubernamental dio a conocer la situación. Los familiares están a la incertidumbre del paradero, asegurando que no han recibido información sobre el estado de salud de sus allegados.

La organización Socorro Jurídico denunció públicamente que 20 colombianos estarían detenidos sin razón en El Salvador. Supuestamente, fueron hechos pasar como miembros de organizaciones delictivas.

En medio de una rueda de prensa, la representante de la organización no gubernamental, Ingrid Escobar, indicó que 20 colombianos estarían detenidos en el país centroamericano sin causa calificada, igualmente sin una orden judicial e incumpliendo el debido proceso.

Escobar señaló que las capturas se dieron en el marco del régimen de excepción en el país, el cual fue decretado desde el 27 de marzo de 2022 para hacerle frente a las pandillas salvadoreñas que han amenazado la seguridad. “Fueron detenidos como si fueran miembros de asociaciones ilícitas”, declaró la representante al rechazar las capturas contra los ciudadanos colombianos.

Las capturas se dieron en el marco del estado de excepción en El Salvador, decretado por el presidente Nayib Bukele. - Foto: getty images

Entre todos los colombianos capturados, la organización hizo énfasis en la situación de Andrés Felipe Castañeda, persona oriunda de Cartago con 31 años que está preso luego de intentar darle un mejor futuro a su familia.

A partir de la información de Socorro Jurídico, Castañeda llegó a El Salvador el 15 de noviembre de 2022 con la idea de instruirse en el mercado de criptomonedas para ayudar a su familia. Semanas después de llegar a suelo centroamericano, él habría sido detenido.

El colombiano fue capturado en el municipio de Soyapango, cuando se encontraba desayunando en un comedor local. En ese momento, agentes públicos lo habrían acusado de hacer parte de una agrupación ilícita, por lo que procedieron a capturarlo. Castañeda aseguró que su viaje se trató de otro motivo para invertir en bitcoin, diferente a los señalamientos de las autoridades.

Los colombianos habrían sido hechos pasar como pandilleros y miembros de organizaciones delictivas. - Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia de El Salvador

Su pareja sentimental, Alejandra Muñoz, se enteró de su captura en los días posteriores, luego que no recibir ninguna comunicación por parte de Castañeda. Dada la preocupación, ella se comunicó con un amigo que había viajado con él y ahí se enteró de la situación. El colombiano completa más de seis meses privado de la libertad.

“La situación es muy angustiante y muy preocupante; el no saber qué está pasando con la persona con quien convives hace siete años, no saber qué decirle a mis hijos que todos los días preguntan por su papá, el pasar la navidad sin saber nada de él”, le expresó Muñoz a la organización.

La pareja sentimental de Castañeda también indicó que él cumplió años en la prisión, sumado a que no tienen información para conocer su situación actual. Inclusive, no tienen certeza de saber si está con vida o no. “Él es buena persona y no merece estar en la cárcel”, declaró.

ATENCIÓN: El Socorro Jurídico Humanitario emite una denuncia pública ante la detención del ciudadano colombiano, Andrés Felipe Castañeda González, quién fue detenido bajo el régimen de excepción el siete de diciembre de 2022 y que hasta este día al parecer se encuentra detenido… pic.twitter.com/l3wniEEGbx — Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) June 19, 2023

Socorro Jurídico también informó que, con base a un documento emitido por la Policía Nacional de Colombia, Castañeda no tenía antecedentes judiciales. Del mismo modo, señaló que el Consulado colombiano contrató un abogado privado para ejercer su defensa.

Por otro lado, la organización no gubernamental afirmó que Castañeda fue trasladado al centro penal de Jucuapa, a pesar de que la no presentación de pruebas en su contra por parte de la Fiscalía. Igualmente, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador le impuso la medida cautelar a Castañeda de seis meses más de detención como requisito para realizar las investigaciones correspondientes; es decir, el colombiano estaría privado de la libertad hasta el próximo año.

Andrés Castañeda, colombiano detenido en El Salvador. - Foto: Socorro Jurídico

Al igual que Castañeda, Escobar señaló que hay otras 19 denuncias de colombianos presuntamente capturados ilegalmente. Escobar dijo que ha entablado videollamadas con los familiares de Salvador Alfaro, Carlos Alfaro, Marvín Alfaro, Denis Valladares y Kevin Ramírez, quienes están en las mismas circunstancias que los allegados de Castañeda, sin conocer nada sobre el estado de los colombianos presos en territorio extranjero.