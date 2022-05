Compañeras de Salvador Ramos, autor del tiroteo en Texas, afirman que era “violento con las mujeres”

Un nuevo relato de los compañeros y cercanos de Salvador Ramos, el joven que abrió fuego en medio de una escuela primaria en Texas, Estados Unidos, salió a la luz revelando más detalles sobre la supuesta personalidad del agresor, quien asesinó a unos 19 menores de edad en su ataque.

En una entrevista que recoge el New York Post, Keanna Baxter, quien habría sido compañera de clase de Ramos, así como amiga de una de las exnovias del joven, afirmó que Salvador solía ser violento con las mujeres, por lo que ella temía por la vida de su amiga.

“Salió con mi examiga. Y luego se separaron... Y luego trató de salir conmigo después de eso, pero le dije que no. Porque siempre tuvo este tipo de sentido misterioso sobre él”, comenzó afirmando Baxter para el medio local San Antonio Express News.

Y continuó agregando: “Ella me dijo que él daba miedo (...) Como si se pusiera superviolento. Y cuando él perdía los estribos, ella literalmente temía por su vida, básicamente... En general, era simplemente agresivo, como violento”, puntualizó revelando, presuntamente, otros datos sobre la personalidad de Ramos.

Según el relato de la joven, Ramos habría intentado luchar en contra de cualquier persona que lo contradijera. Afirmó que el agresor de la primaria Uvalde buscaba siempre salirse con la suya y peleaba con las mujeres. “Era especialmente violento con las mujeres”, sentenció Baxter.

Otro de los relatos que apoyan esta versión sobre Ramos fue el de Crystal Foutz, quien sería otra de las compañeras del joven Salvador. La joven Foutz calificó al agresor como una persona violenta y reveló que este la había acosado, así como a otra menor que había salido con ella.

“Fue solo acoso. Y nunca me ha gustado provocarlo ni nada por el estilo... Era agresivo sin razón... Acabo de bloquearlo”, expresó Foutz, y agregó: “Otra amiga mía, cuando trabajaba con (Ramos), hubo un incidente entre una novia y un novio: (Ramos) trató de pelear con la novia... Y realmente fue por nada. Solo porque era así de agresivo”, en conversación con el medio local señalado.

“A las personas que intentaron darle la oportunidad de ser amigos, las asustó (...) Era un matón, de verdad. Si no le dabas lo que quería, era un matón para ti”, sentenció la joven insistiendo en que Salvador casi no tenía amigos.

Madre del asesino dice que “no era un monstruo”

Adriana Reyes, la madre del joven de 18 años, Salvador Rolando Ramos, que mató a 19 niños y a dos de sus maestras de la escuela primaria de Uvalde (Texas), aseguró que su hijo “no era un monstruo”, si bien podía llegar a ser “agresivo”.

“A veces tenía una sensación incómoda, como ‘¿qué estás haciendo?’”, contó Reyes en una entrevista desde su propia casa a la cadena ABC. “Él podía llegar a ser agresivo si realmente se enfadaba (...). Todos tenemos rabia, pero algunas personas tienen más que otras”, dijo.

Reyes aseguró que no tenía conocimiento de que su hijo hubiera comprado armas y se mostró consternada por los pequeños que murieron. “Esos niños... No tengo palabras. No sé qué decir sobre esos pobres niños”, expresó entre lágrimas.

Un día antes que ella fue su abuelo Rolando Reyes quien habló también para la cadena ABC. Al igual que la madre, aseguró no saber que compró armas, las cuales fueron adquiridas entre el 17 y el 20 de mayo, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATFE) de Estados Unidos.

“No me gustan las armas. No puedo estar cerca de las armas. Odio cuando veo todas las noticias, todas esas personas a las que les disparan”, dijo el abuelo, quien reconoció tener antecedentes penales y que por ello no tiene armas en casa.