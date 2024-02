Conmoción en Italia por la brutal violación de una joven de 13 años por un grupo. Su novio fue obligado a ver el crimen

En ese lugar, ella vivió del abuso sexual de dos de ellos . “Te lo ruego, te lo ruego, no me hagas daño, déjame ir…”, gritaba ella desconsolada a sus agresores, asegura el diario 20 minutos.

Mientras tanto, su novio fue retenido, golpeado y obligado a ver lo que sucedía . “Para intentar disuadirles, los novios ofrecieron a los atacantes todo lo que tenían consigo, incluidos los móviles. Pero el grupo no se rindió y siguió adelante. Luego, uno de los jóvenes arrastró a la menor al baño del parque, propinando patadas, empujones y amenazas de muerte al joven de 17 años que estaba con ella”, narra el periódico La Razón de España.

El periódico narra el desconsolador relato de la joven agredida. “Dos de ellos me violaron mientras otros miraban y sujetaban a mi novio. Les supliqué que parasen, que no me hicieran daño porque nunca antes había tenido relaciones sexuales”, dijo.