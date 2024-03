Conmovedor video: conductora contratada para llevar a anciana a un asilo rompe en llanto

Una mujer que trabaja en Uber, fue a buscar a una señora para llevarla a su destino, pero esta desconocía a dónde la llevaba. Al enterarse de que estaba camino a un asilo, la señora pidió que, por favor, no la llevaran, que ya no molestaría a su hijo con sus dolores y enfermedad. pic.twitter.com/4TPviUrMxX

“De lo que le dieron, yo le voy a dar el doble, porque no voy a un asilo, yo tengo mi casita para vivir, dígale a mi hijo que ya no lo voy a molestar por mis tristezas, de todas maneras, si él ya se aburrió de mí, que me deje botada, pero sola, pero en la casa, no quiero que me lleven a un asilo”, le dijo la mujer a la conmocionada taxista. “¿Qué te hice hijo?, luego de que te he criado con el alma, porque sí soy tu madre”, agregó la acongojada señora.