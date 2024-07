Convención Republicana: este es el documento de 887 páginas con las ideas de la derecha. “Una segunda revolución estadounidense”

Argumento de campaña para Biden

“Estamos en la senda de una segunda revolución estadounidense, que tendrá lugar sin derramamiento de sangre, si la izquierda no se opone”, declaró Kevin Roberts, presidente de Heritage Foundation, a principios de julio a propósito de una decisión reciente de la Corte Suprema al reconocer una extensa inmunidad al expresidente.

“No lo he visto, no tengo idea de quién está detrás”, aseguró el candidato en su red Truth Social, al declarar que el programa apoyado por el Partido Republicano no tenía “nada que ver” con el de la Heritage. En 2022, en una cena organizada por Heritage Foundation, el multimillonario dijo, sin embargo, que el trabajo realizado entonces por esta organización sentaría las bases “para lo que hará nuestro movimiento” durante un segundo mandato.