Coronavirus, inclemente con Nueva York: 25 muertes cada hora

No era difícil imaginar que la ciudad más cosmopolita del planeta, con nueve millones de habitantes en sus cinco distritos, sería plato predilecto del virus. La hiperconexión aérea de la inmensa urbe garantizaba su aterrizaje en cualquier momento.

Entre tanto, la urbe ruidosa y multitudinaria se ha ido diluyendo a medida que crece el pánico en la gente. Turistas no hay, tampoco filas en el Empire State y Broadway lleva más de tres semanas apagado. Cientos de calles lucen desiertas, mientras el mundo de la conexión virtual alcanza niveles récord. Se sale solo para lo necesario. Aislarse es la premisa, aunque en una urbe como esta parece misión imposible lograrlo del todo.

La ciudad esta preparada para lo que venga la próxima semana, aunque faltan ventiladores, según el alcalde, Bill de Blasio, y necesitará ayuda para las siguientes. De hecho, tendrá que alcanzar algo que De Blasio no dudó en calificar de “épico”: tener disponibles, antes de que finalice el mes, 65.000 camas hospitalarias, el triple de lo de hoy.

En las palabras y el tono de Cuomo –heredero del poder político de su padre, Mario Cuomo, quien también fue gobernador– se nota ya el desespero. En su cabeza hay dos escenarios posibles: si los neoyorquinos son disciplinados y respetan el distanciamiento social, se necesitarían 75.000 camas y 25.000 ventiladores para los pacientes más comprometidos . Si la ciudadanía no responde, el número de contagios sería por supuesto mayor, a tal punto que se necesitarían 37.000 ventiladores y 110.000 camas, algo que es “simplemente inalcanzable”, según el propio gobernador.

En aquel momento del primer caso, Cuomo le dijo a la gente que no había razón para una ansiedad indebida. “El riesgo general sigue siendo bajo”, afirmó. Sin embargo, exactamente un mes después, el propio gobernador democrata le dijo a la prensa que, según el modelo de sus asesores, el punto crítico llegaría a finales de abril y no a mediados, como se creía, pero que la emergencia con alta mortalidad podría extenderse hasta julio, en pleno verano.

De ese tenor es el reto, que no solo deja ver preocupación en políticos como Cuomo o De Blasio, sino en la cara de la gente en la calle, que se siente sumergida en una película, con la cara de pánico contenida y el miedo a flor de piel, tras el anuncio del presidente Donald Trump, quien el martes pidió a los estadounidenses prepararse para “dos semanas muy dolorosas”, aunque en realidad podrían ser varias más.

La ciudad no tiene un sistema de salud preparado para una situación como esta pandemis. El buque USNS Comfort llegó a la bahía para poner al servicio de Nueva York sus 1.000 camas.

Ese tema, sin embargo, no es la preocupación inmediata de los neoyorquinos. La actitud de incredulidad de la gente se está tornando en miedo. La atención está puesta en el confinamiento voluntario, en transitar siempre con tapabocas, en mantener la distancia de dos metros en las filas del supermercado y en las noticias que dan los hospitales, que llegaron a la primavera copados en sus servicios y con su personal sanitario agotado física y sociológicamente por la avalancha del coronavirus. De hecho, Cuomo ha pedido la ayuda de personal retirado y de otros estados para aliviar la situación.

Hoy, la ciudad que le dio fama y fortuna al magnate convertido en político es el epicentro de ese enorme problema que, de no controlarse, podría terminar sepultando sus aspiraciones a la reelección como presidente. Entre este desastre humanitario y una economía que estaría aún en crisis en noviembre, cuando sean las elecciones, podrían inclinar la balanza de votos hacia el candidato demócrata escogido, probablemente el exvicepresidente Joe Biden.

En el hospital Elmhurst atienden a quienes quieren salir de la duda en una gran carpa montada al lado del edificio principal, que prácticamente fue reconstruido en 2011. Adentro se quedan quienes llegan en peores condiciones, pero estar ahí no resuelve todos los problemas. Un video dado a conocer hace pocos días por The New York Times y hecho por una médica del Elmhurst mostró las dificultades de ese hospital lleno de pacientes con coronavirus. “No tengo las herramientas que necesito”, dice la doctora Colleen Smith en la grabación, “y se supone que Estados Unidos es un país del primer mundo”. Se queja por la falta de ventiladores, pero también de tener que reutilizar su tapabocas incluso varios días.

El hospital trasladó a todos sus pacientes no-coronavirus a otros centros de salud para dedicar pisos enteros a la emergencia por el brote. Como ha sido el patrón, la mayoría de los pacientes delicados son personas de edad o menores pero con enfermedades que complican su resistencia al virus. Ya se ven más decesos de personas de entre 40 y 50 años.