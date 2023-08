Crimen de Fernando Villavicencio: seis colombianos capturados, tres políticos ecuatorianos involucrados, interceptaciones y los asombrosos detalles del magnicidio

La Fiscalía ecuatoriana entregó los nombres de los involucrados: Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y John R. La audiencia fue muy detallada y la fiscal expuso “22 elementos de convicción levantados tanto en la escena del crimen como en los allanamientos”.

La violencia que vive el vecino país evoca los peores momentos del pasado en Colombia. “Se lo advertí… Que Dios lo guarde”. Así publicó el periodista Carlos Vera un video en el que resume la tragedia que vivió el candidato. No era el que punteaba en las encuestas, pero en medio del caótico panorama político de Ecuador tenía un buen chance de ganar. Un hombre decente, de centro, periodista de oficio, buen orador y sin un pasado vergonzante, pero que tenía un inri en su frente por las múltiples denuncias que había hecho contra el crimen que se enquista en el poder.

“Hay un presunto delito de peculado y asociación ilícita”, explicó el candidato. Aseguró que existían videos entre Jorge Glas y el exdirector de la agencia de hidrocarburos. Villavicencio sabía de las amenazas contra su vida, pero dijo que no se echaría para atrás porque “dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo… Los que transan con las mafias tienen su propia funeraria por adelantado”.

No era la primera vez que Villavicencio había reconocido que sabía el riesgo que corría. En una manifestación aseguró que el país estaba preso de una “mafia política, financiada por los narcos”. Y soltó una frase premonitoria: “Yo no les tengo miedo. Que vengan no más. Lo único que pueden hacer es matarme”.