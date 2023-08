Colombia exportando sicarios y mercenarios: así ocurrió en Haití, donde asesinaron al presidente Jovenel Moïse; y ahora en Ecuador, con el magnicidio de Fernando Villavicencio

Sin embargo, no es la primera vez en la que colombianos estremecen a un país y causan inestabilidad por el asesinato de un dirigente. El asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, también fue a manos de mercenarios colombianos.

El 7 de julio de 2021 se produjo el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse en su residencia de Puerto Príncipe en un hecho por el cual se encuentran detenidos 17 colombianos.(Photo by Tcharly Coutin/Xinhua via Getty Images) | Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima