Crisis en Chile: decomisan 7 toneladas de papa de contrabando provenientes de Perú y Bolivia

Estos tubérculos habrían ingresado a través de pasos fronterizos no autorizados en límites con Bolivia y Perú.

El reporte de la incautación de este importante cargamento de papa también fue dado a conocer por parte de autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que lamentaron el ingreso no autorizado de estos alimentos al país, buscando a su vez reiterar el llamado a la calma de la ciudadanía, frente al creciente descontento por la situación económica del país y la forma en la que ello se ha visto reflejado en el costo de los alimentos.

Carabineros de la Subcomisaria #Colchane a raíz de sus fiscalizaciones en la localidad, logró la detención de 2 individuos por el delito de Contrabando de Mercadería, incautando 72 sacos de Papa, ingresados por un paso no habilitado al país. #OrdenyPatria pic.twitter.com/ifzyuBPqX4

Autoridades explicaron que, si bien actualmente existe escasez de alimentos en su país, no pueden permitir el ingreso de productos que no cuentan con los debidos controles sanitarios previstos en la normativa local.