De no creer: los talibanes cuentan con la moneda más rentable del mundo. ¿Cómo lo lograron?

¿Cómo se dio el insólito fenómeno?

Algunas de las medidas que ha tomado el régimen talibán en cuanto a la economía nacional, fue prohibir el uso de dólares y rupias paquistaníes en transacciones locales , además de declarar ilegal la compra y venta de productos en línea, amenazando a la población con la cárcel en caso de que no acataran las medidas.

No obstante, a pesar de la buena noticia económica, no implica un gran avance en materia económica para los afganos, ya que, con las sanciones que cuenta la nación por parte de la comunidad internacional, más la seria crisis humanitaria en el terreno, no se puede catalogar al territorio asiático como un confiable aliado económico.