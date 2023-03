“Debería evitar la fuga de capitales en Colombia, en vez de estar metiendo su nariz en otro lado”: Luis Galarreta a Petro

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Perú siguen en aumento y empeoraron en las últimas horas cuando el gobierno encabezado por la actual presidenta, Dina Boluarte, anunciara el retiro definitivo del embajador de Perú en Colombia.

La medida “responde a las reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro, quien persiste en distorsionar la realidad al desconocer que el 7 de diciembre de 2022 se produjo en el Perú un golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo”.

El Gobierno peruano dijo en su comunicación oficial que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha deteriorado seriamente la histórica buena relación entre los dos países, lo que llevó a tomar la decisión de retirar el embajador de ese país en el territorio colombiano.

Luis Galarreta ha hecho parte de las conversaciones entre el actual gobierno y la oposición para hacerle frente a la problemática y la crisis política que vive el país, en la foto con Keiko Fujimori y la actual presidenta Dina Boluarte - Foto: Cortesía: Luis Galarreta

Por este y otros motivos, SEMANA habló con Luis Galarreta, un abogado, político peruano, expresidente del Congreso y quien fuera en su momento la fórmula vicepresidencial de la excandidata Keiko Fujimori, además de secretario general de su partido Fuerza Popular.

El político se despachó sobre el presidente de Colombia y se refirió a las relaciones diplomáticas con Perú.

En la entrevista, el excongresista se refirió a la problemática entre ambos gobiernos y aseguró que lo ocurrido con Gustavo Petro “es parte de un plan”. Esto es, Perú era un objetivo adicional de tener toda la región, refiriéndose a los presuntos planes de “capturar el poder, sea a las buenas o a las malas”, por parte de los líderes de izquierda. “Es un proyecto político”, dijo el excongresista.

Galarreta lamentó que el presidente Gustavo Petro “esté poniendo por encima su visión, sus objetivos políticos personales de la hermandad de los pueblos o los intereses de las naciones”, refiriéndose a las relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú.

“Él se reúne con Maduro como tres o cuatro veces, ¿y viene a hablar de democracia en el Perú?, es bastante irrisorio”, dijo.

Luis Galarreta es actualmente uno de los líderes más visibles de la oposición peruana, en la foto está reunido con el líder opositor venezolano Leopoldo López y Lilian Tintori. - Foto: Cortesía: Luis Galarreta

Preguntado si el gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte debería o no declarar persona non grata a Gustavo Petro sería una buena idea en estos momentos, Galarreta aseguró en SEMANA que no caben diplomacias y cree que Boluarte debería “hacer lo suyo, porque la situación se ha desbordado. No solo es un comentario, es un objetivo político de los miembros del Grupo de Puebla, que son “simpatizantes de las narcodictaduras”, aseguró.

El político aseguró que Perú sufre un ataque directo de países como México, Bolivia y Colombia pese a que “se ha movido dentro del marco democrático”, pues la presidenta compitió al lado de Pedro Castillo contra la oposición para lograr llegar al poder y hoy ser la actual jefa de Estado por orden de la constitución: “Ella tenía que asumir”.

“El Ejecutivo debería hacer lo suyo, porque el señor Petro se presta como un enemigo del Perú con su visión prodictadura”, dijo Galarreta.

Galarreta es el actual secretario del partido Fuerza Popular, una de las corrientes políticas más importantes en Perú. - Foto: Cortesía: Luis Galarreta

Es tan complicada la situación de Perú frente a los países vecinos, que se ha pensado incluso en alejarse permanentemente de la Comunidad Andina, la cual tiene como objetivo alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo en común de los Estados de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, pero que lastimosamente según Galarreta, Bolivia y Colombia cuestionan permanentemente a Perú.

Según el líder de Fuerza Popular, la propuesta de retiro de la Comunidad Andina se le hizo llegar a la canciller peruana Cecilia Gervasi, quien prefirió, por el momento, retirar al embajador de su cargo en Bogotá.

Salir de la Comunidad Andina podría afectar también el comercio y los negocios entre ambos países. “Estamos en una comunidad donde los principios de respeto mutuo a la soberanía se han olvidado”, dijo el excongresista en SEMANA.

El político criticó al Grupo de Puebla, el foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana. “Ya saben por dónde se la pueden guardar”, dijo Galarreta, refiriéndose a la hoja de ruta que el Grupo de Puebla estaría haciendo para el Perú en medio de la crisis política que afronta el país.

El político arremetió contra Gustavo Petro y aseguró que el gobierno de Boluarte debería declararlo persona 'non grata'. - Foto: Cortesía: Luis Galarreta

El actual secretario de Fuerza Popular le aseguró a SEMANA que Perú ha mostrado una resistencia a los objetivos políticos de la izquierda en Latinoamérica y aseguró que ha visto “cómo en Venezuela opera la inteligencia cubana” y el presunto “proyecto político” al que la oposición planea darle la batalla dentro del país. Según el político, “Venezuela es el pus y el cáncer es Cuba”, aseguró.