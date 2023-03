¿Cómo está la economía y cuál es la solución a la crisis después de tres meses de conflicto en Perú?, SEMANA habló con la exministra peruana Cayetana Aljovín

Perú está sumido en una profunda crisis política después de la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.

Tras la detención del exmandatario peruano, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente de elecciones presidenciales. Más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, aseguró que espera que la inversión privada se comience a recuperar a partir del segundo trimestre del año, destacando que el país andino cuenta con “impresionantes” polos de atracción económica como el sector minero o el de las infraestructuras.

Los indígenas en Perú han estado muy activos en las protestas que se presentan desde diciembre 2022. - Foto: getty Images / Anadolu Agency

Para lograrlo, Contreras ha destacado que desde el Gobierno están mejorando la asignación y ejecución del presupuesto público con el fin de aprovechar la competitividad y el liderazgo de ciertos sectores.

Con el ánimo de ahondar más en el tema, SEMANA habló con Cayetana Aljovín, quien es abogada y especialista en administración pública, directora de Interbank, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, exministra de Energía y Minas y ex canciller de Perú bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Según Aljovín, las protestas sí han tenido un impacto en la economía, sobre todo con el tema de la inflación que si bien su indicador ha bajado en el último mes de febrero, se espera que por cuenta del ciclón Yaku estas variables puedan verse perjudicadas nuevamente, algo que no tiene que ver con la política y si con la naturaleza.

Cayetana Aljovín asegura que la solución es el diálogo “sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo, eso es lo que le está haciendo falta al país”. - Foto: Imagen proporcionada por Cayetana Aljobín

La exministra, quien actualmente ejerce como presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, dijo que pese a las circunstancias, Perú es un país que ha venido creciendo por encima del 3% según datos del ministerio de Economía compartidos por la abogada.

“Tenemos reservas por encima de los 30 mil millones de dólares, mantenemos el grado de inversión (...) esta resiliencia hace que a nivel de los fundamentos macroeconómicos nos encontramos en una situación bastante expectante”, dijo Aljovín.

Si bien la exfuncionaria de gobierno elogió la macroeconomía, también advirtió que las Pymes en Perú han sido las más afectadas con los temas de la protestas como el sector turismo e incluso la minera “que es quizá el sector más importante de la economía peruana”, aseguró.

No nos engañemos. El nivel de violencia que estamos viviendo no es producto de manifestaciones sociales espontáneas sino una manipulación orquestada de la izquierda radical por haber perdido su sendero hacia el poder totalitario. — Cayetana Aljovín (@CayetanaAljovin) December 13, 2022

La exministra de relaciones exteriores aseguró que la concertación sería la solución más viable para terminar con la ola de violencia en el país y las diferencias entre gobierno y ciudadanía, “sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo, eso es lo que le está haciendo falta al país”.

El entendimiento y un diálogo franco sería una de las propuestas más viables para terminar con el conflicto, “queremos una salida en el marco constitucional”, dijo Aljovín a SEMANA, asegurando que la presidenta fue elegida constitucionalmente, “ella era parte de la plancha presidencial junto a Pedro Castillo”.

Los disturbios entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se han saldado, además de con los heridos, con un incendio de la sede del Poder Judicial de Juli, en Puno, además de una comisaría, todo ello mientras se han registrado enfrentamientos directos entre ambas partes.

El gobierno de Dina Boluarte ha estado inmerso en una profunda crisis social y política - Foto: Twitter/@presidenciaperu

El Gobierno de Perú ha mostrado su rechazo contra los ataques de los que ha calificado como “vándalos” a la comisaría de la localidad, responsabilizándose de haber puesto en peligro a los 47 efectivos policiales que se encontraban en el interior.

La exministra aseguró que hay falsos entendimientos en la población peruana sobre los escalones constitucionales y que “debido a cierta desinformación” se desconoce que el mandato elegido por el pueblo, cuando eligió a Pedro Castillo, también eligió a su vicepresidenta quien asumió por la vía legal los mandatos constitucionales y la presidencia del país.

“Lo que debe suceder es el entendimiento de las fuerzas políticas y ver si una solución es o no el adelanto de las elecciones”, aseguró, dejando claro que sería también una acción que debería hacerse en el marco de la constitución a través de una reforma que pasaría por dos legislaturas.

Conflicto diplomático con Colombia

El presidente Gustavo Petro fue declarado persona non grata por la comisión de exteriores del Congreso, quien a su vez le pidió al Gobierno hacer lo propio en rechazo a los comentarios realizados por parte del mandatario colombiano sobre la situación interna en el Perú.

A finales del mes de febrero, la presidenta Dina Boluarte lamentó las críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la crisis política en el país. “Yo creo que para él no es ajeno la situación política que estamos viviendo. Y desde afuera, sigue azuzando a la población peruana desde afuera y no está bien, rechazamos la injerencia. Dedíquese a gobernar Colombia que sus calles se están llenando de protestas”, dijo la presidenta de Perú.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (izquierda), y el presidente de Perú, Pedro Castillo (derecha), hacen un gesto antes de una reunión en el Palacio de Gobierno de Lima, el 29 de agosto de 2022. (Foto de ERNESTO BENAVIDES / AFP) - Foto: AFP

Al respecto la ex canciller peruana aseguró que la relación ha sido histórica con Colombia y lamentó las expresiones del presidente Gustavo Petro, “quizás no ha estado enterado de todo lo que ha estado sucediendo en el Perú, quizás no ha tenido la oportunidad de poder visualizar que sí se dio un golpe de Estado en el Perú”, dijo Aljovín en diálogo con SEMANA.

No por temas ideológicos podemos complicar las relaciones entre países que siempre han sido hermanos, dijo Aljovín quien también aseguró que todos los presidentes tienen la responsabilidad de no interferir en asuntos de otros países, que se deben tratar y solucionar dentro de los países en conflicto como es el caso de Perú.

*Con información de Europa Press