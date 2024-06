Decenas de miles de israelíes vuelven a tomar las calles contra Netanyahu, le gritan “ministro del crimen” y “alto a la guerra”

La manifestación más multitudinaria ha sido de nuevo en Tel Aviv, donde han coreado consignas como “Vivos, vivos y no en bolsas” en la que es ya, según las estimaciones, la manifestación más nutrida desde el 7 de octubre.

“Estoy aquí porque tengo miedo por el futuro de mi nieto. No habrá futuro para ellos si no salimos de ella y no nos deshacemos de este horrendo gobierno”, afirma Shai Erel, un contratista de 66 años.