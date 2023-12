“Dejen de fingir”: duro jalón de orejas del responsable de la ONU Clima en la Cop28 a países negociadores

La comunidad internacional debate en particular si debe “abandonar” lo antes posible los combustibles fósiles o “reducir” su consumo, y esa cuestión ha enconado las posturas negociadoras en Dubái.

“Hay muchas opciones sobre la mesa en estos momentos que abordan el abandono de los combustibles fósiles. Le corresponde a las partes desentrañar eso”, advirtió Stiell. “Necesitamos la ambición más alta, no limitarse a anotar puntos”, pidió.

“Pasos de bebé”

No obstante, ha asegurado que “si la transición no es justa, no se hará ninguna transición”. Eso, en su opinión, significa justicia entre los países; compartir beneficios en toda la sociedad; garantizar que todos en su diversidad (mujeres, jóvenes, indígenas) tengan las mismas oportunidades para beneficiarse de estas transiciones.