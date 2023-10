“Dios, puedes hacerme lo que quieras”: así fue como Matthew Perry consiguió el papel para la serie ‘Friends’, que lo llevó a la fama

Aunque no se ha conocido un reporte oficial por parte de las autoridades, la hipótesis más posible es la de un ahogamiento, no hay relación con las drogas . Se ha descartado que se haya tratado de un posible acto criminal en contra del actor.

Fama

Fama

En el caso de Perry la fama no pareció haberle traído grandes ventajas. Después del final de Friends, la vida para Perry no fue fácil. El actor atravesó una dura lucha contra la adicción a los fármacos, especialmente opioides, y al alcohol.

Dios

En las memorias que publicó Matthew Perry en 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing y que son rescatadas por CNN, el actor contó que tres semanas antes de su audición para el papel de Chandler Bing, que lo llevó a la fama, se encontraba en su pequeño departamento de Los Ángeles leyendo una noticia sobre el reconocido actor Charlie Sheen, quien protagonizó la serie Two and a Half Men y Spin City, además de varias películas.