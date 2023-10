Matthew Perry “tenía un secreto y nadie podía saberlo”, ¿de qué murió?

El protagonista de la serie estadounidense ‘Friends’, Matthew Perry, murió a sus 54 años de edad dejando en luto la industria del entretenimiento.

Aunque hasta el momento no se conoce con exactitud las causas de su deceso porque las hipótesis apuntan a un ahogamiento sin relación con drogas, teniendo en cuenta que la última información de conocimiento es que había llevado a cabo una actividad física horas antes -según TMZ-; sus seguidores recuerdan la adicción y la enfermedad que padeció y que detalló en su libro titulado ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’.

La producción fue emitida desde 1994 hasta 2004, que aunque cada vez tomaba popularidad- incluso hasta el momento lo hace- ciertamente, Matthew Perry vivía con una adicción a las drogas y al alcoholismo que no todos conocían.

Su adicción y enfermedad

El 1 de noviembre de 2022, el actor estadounidense nacido en el estado de Massachusetts, publicó el libro ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’, donde detalla cómo convivió con cada una de sus adicciones:

“‘Friends’ fue enorme. No podía poner eso en peligro. Me encantó el guión. Amaba a mis compañeros de reparto. Me encantaron los guiones. Me encantó todo sobre el programa, pero estaba luchando con mis adicciones, lo que solo aumentó mi sensación de vergüenza”, escribió en sus memorias. “Tenía un secreto y nadie podía saberlo”.

El actor murió a los 54 años de edad. | Foto: Ron Galella Collection via Getty

“Sentí que iba a morir si la audiencia en vivo no se reía, y eso, desde luego, no es saludable. Pero a veces podía decir una línea y el público no se reía y yo sudaba y a veces sufría convulsiones”, escribió Perry. “Si no consiguiera reírme como se suponía que debía conseguir, me asustaría. Sentía eso todas las noches. Esta presión me dejó en un mal lugar. También sabía que las seis personas que hacían ese programa, solo una de ellas, estaba enferma”, añadió.

Incluso en el texto, Perry relata cómo “casi” muere en 2019 porque su colon casi estalla gracias al exceso de alcohol y drogas. “Se puede seguir la trayectoria de mi adicción si se mide mi peso de una temporada a otra”, precisó. “Cuando tengo peso, es el alcohol; cuando estoy delgado, son las pastillas. Cuando tengo barbilla, son muchas pastillas”, agregó.

La serie tuvo 10 temporadas. | Foto: Getty Images

Adicional a ello, en una entrevista con People, el también nominado a los Premios Emmy, dijo: “Me pusieron en una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración para tu corazón y tus pulmones”.

La estrella -en su momento- reveló que su pérdida de peso se debía no a los hábitos que tenía, sino a su adicción a los opiáceos, medicamentos que le producían vómito y pérdida del apetito.

El actor tuvo adicciones.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) el opiáceo es “una sustancia que se usa para el tratamiento del dolor o para producir sueño”. No obstante, en un informe, los National Institutes Health (NIH) explican que los opioides son asociados como una droga “que incluyen la droga ilegal heroína, los opioides sintéticos (como el fentanilo) y ciertos analgésicos que están disponibles legalmente con prescripción médica”.

Finalmente, también se le relacionó sentimentalmente con varias de sus colegas como Cameron Diaz, Julia Roberts, su coprotagonista Jennifer Aniston, y Neve Campbell, entre otras.