Diputada argentina pronunció mal los nombres de Elon Musk y Donald Trump desatando burlas en redes

“¡Por favor! Me da vergüenza ajena esta gente. Yo me esfuerzo, me formo todos los años para ser mejor profesional y estos pelotudos no saben ni habla. ¡Asco!”; “qué problema tienen con que Donald sea trans”; “no saben hablar”; “Jajajajaja Dios, que se extingan estos dinosaurios”; “el nivel de los diputados!!!🤦‍♀️”, dicen algunos comentarios.