Director del sumergible Titán realizó cruda broma meses antes de la tragedia que acabó con su vida: “¿Qué podría salir mal?”

La entrevista realizada por St John’s Radio tuvo lugar el pasado 9 de febrero del 2023, según el audio que resurgió en el documental realizado por Channel 5 “Minute by Minute: The Titan”.

“Para muchos es inquietante”, dijo sobre aquellos que tendrían miedo de embarcarse en un viaje así. “Cuando estoy ahí abajo conduciendo el submarino, es una experiencia diferente para mí... No puedo absorberla hasta que llego a la superficie” , dijo. El viaje tuvo un final trágico el pasado 18 de junio del 2023.

También promocionó las especificaciones del Titán y aseguró a los oyentes que no sucumbiría a la inmensa presión submarina del Atlántico. “El elemento clave de cualquier submarino, sumergible o submarino, es el recipiente a presión: en qué se encuentra. Asegúrese de que no colapse”, dijo Rush. “Así que pasamos mucho tiempo con la NASA, Boeing y todos los demás para asegurarnos de que eso no colapse”.