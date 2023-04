Disney demanda al gobernador de Florida por “venganza política” y seis noticias más de la semana

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya no es fanático de Disney, es más, parece haber casado una pelea personal contra el ratón más famoso del mundo. Este lunes anunció que una junta especial de su administración entrará a gobernar el área que antes Disney tenía bajo su control. El imperio del entretenimiento tenía bajo su poder, desde los años 60, un área de aproximadamente 100 km² en donde se ubican varios de sus famosos parques de diversiones.

Allí, podía gobernar, cobrar impuestos y más. Al gobernador pareció no molestarle esto durante varios años, pero cuando Disney salió a criticar su polémica ley Don’t Say Gay (no digas gay, en inglés) su indiferencia se terminó. DeSantis promulgó en 2022 una ley que prohibía la enseñanza o mención de cualquier cosa relacionada con la ideología de género o la comunidad LGBTI en escuelas primarias de Florida, y uno de sus grandes opositores fue Mickey Mouse.

A partir de ahí, el gobernador empezó una campaña para quitarle este territorio a la empresa, y este lunes por fin lo logró. “Esta legislación acaba con el estatus de autogobierno de Disney, hace que Disney viva bajo las mismas leyes que todos los demás y garantiza que Disney pague sus deudas y su parte justa de impuestos”, declaró DeSantis.

La batalla entre Ron DeSantis y Disney comenzó porque la compañía criticó unas políticas del republicano - Foto: Getty Images / Sean Rayford

Ante esto, el ratón decidió apelar y demandó a DeSantis por venganza política. Además, la decisión no ha gustado pues, según la legisladora demócrata Anna Eskamani, “todo lo que hace este proyecto de ley es permitir que el gobernador DeSantis nombre para una nueva junta a compinches conservadores hostiles”.

Frase

“Hablé con el líder de China. Fue una conversación larga y bastante racional que abre la oportunidad de utilizar la influencia política de China para restaurar la fuerza de los principios y las reglas en los que debe basarse la paz”,

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. - Foto: reuters

dijo Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, tras una llamada telefónica con el presidente Xi Jinping, de China. Zelenski afirma que el gigante asiático es el único capaz de convencer al Kremlin de parar la guerra.

Cifra

16.000

- Foto: reuters

sudaneses han llegado a Egipto huyendo del conflicto que estalló la semana pasada. Tras una tregua entre el Ejército Nacional de Sudán y las FAR para que los habitantes pudieran salir de la zona de conflicto, la migración se ha desbordado.

Foto

Muerte en el Mediterráneo:

Un nuevo bote naufragó en le mar Mediterráneo. - Foto: ap

El jueves de la semana pasada, un bote con 60 migrantes naufragó en el mar Mediterráneo cerca a las costas de Libia. Las autoridades solo encontraron a cinco sobrevivientes de un accidente que dejó 55 víctimas fatales. El evento se suma al gran número de tragedias de este tipo en esa zona.

Kenia

La fe letal

- Foto: reuters

Ayunar es una de las prácticas espirituales que tienen en común varias doctrinas religiosas alrededor del mundo, sin embargo, esto nunca supone convertirse en algo mortal. Pero al parecer esto no lo pensaban los líderes de una secta cristiana al sur de Kenia, quienes presuntamente forzaron a más de 200 personas a ayunar hasta la muerte, pues según ellos, así se encontrarían con Jesús en el más allá.

El caso empezó a sonar a mediados de abril, cuando las autoridades empezaron a encontrar cadáveres pertenecientes a varias personas reportadas como desaparecidas en fosas comunes. Al cierre de esta edición se habían encontrado 103 cuerpos, de los cuales más de la mitad pertenecían a menores de edad. Si bien el líder de la secta, Paul Mackenzie, ya está tras las rejas, la Cruz Roja aún busca 210 cuerpos, de los cuales 110 se cree son de menores de edad.

Paraguay

¿Fin de la era colorada?

- Foto: ap

Este domingo Paraguay se dirigirá a las urnas para elegir a su próximo presidente. Normalmente esto no debería ser una señal de alarma, pues la Asociación Nacional Republicana, mejor conocida como Partido Colorado, lleva en el poder 76 años. Sin embargo, parece que en esta ocasión su monopolio se puede romper. Su candidato estrella, Santiago Peña, tiene una percepción desfavorable y, además varios procesos abiertos por corrupción en países como Brasil y Colombia.

Por su parte, el candidato de oposición, Efraín Alegre, parece contar con los números suficientes para ponerle fin a la era del partido oficialista. En estas elecciones también está en riesgo la alianza con Taiwán, pues, de ganar Alegre, rompería el vínculo para establecer relaciones con Pekín. Al parecer, hay mucho en juego, y los únicos que pueden decidir son los 4,7 millones de paraguayos citados a votar.

Migración

Caos en la frontera

La presidenta Dina Boluarte. - Foto: ap

Esta semana cientos de migrantes venezolanos intentaron cruzar la frontera entre Chile y Perú, obligando a las autoridades de este último país a declarar un estado de emergencia en las zonas fronterizas con Ecuador y Brasil también.

La presidenta Dina Boluarte, mostró su preocupación durante una rueda de prensa en la que además anunció que se implementará una estrategia que combine a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del país para controlar la situación. “Esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas con el control de nuestras fronteras con la finalidad de preservar el orden interno y los derechos constitucionales de la población”. aseguró Boluarte.