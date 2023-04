- Foto: Getty Images / The Island Packet

“Disney ya no dirige Florida”: las duras palabras de Ron DeSantis en una gira por Carolina del Sur

- Foto: Getty Images / The Island Packet

Luego de que Ron DeSantis retomara el pasado mes de marzo el control administrativo de una zona gestionada por Disney alrededor de su parque de atracciones de Orlando, Estados Unidos, el gobernador sigue haciendo alarde de su victoria sobre la corporación.

En una pequeña gira que lleva a cabo en Carolina del Sur, el político republicano tuvo duras palabras contra Disney.

“A la izquierda no le gustó lo que hicimos, a la prensa corporativa tampoco le gustó, a Disney mucho menos. Es posible que hayan dirigido Florida durante 50 años antes de que yo entrara en escena, pero ya no dirigen Florida”, fueron las contundentes declaraciones que fueron aplaudidas por los asistentes al evento.

"Disney ya no dirige Florida", fueron las duras palabras de DeSantis en Carolina del Sur - Foto: Getty Images / Sean Rayford

Además, fue claro en lo hecho con la educación en el estado que gobierna, diciendo que el tema de la ideología de género no tiene cabida en Florida mientras esté en el poder.

“En Florida, nos hemos asegurado de que la ideología de género no tenga cabida en nuestras escuelas K-12 [...]. Enséñales a los niños sobre matemáticas, enséñales inglés, enséñales lo básico. No les enseñes cosas que no son ciertas y que podrían ser muy, muy dañinas para ellos”, agregó DeSantis.

¿Qué pasó entre Disney y Ron DeSantis?

El político y la compañía se enemistaron el año pasado cuando Disney criticó una ley promovida por DeSantis que prohíbe enseñar asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en escuelas primarias de Florida sin el consentimiento de los padres.

La batalla entre Ron DeSantis y Disney comenzó porque la compañía criticó unas políticas del republicano - Foto: Getty Images / Sean Rayford

Como represalia por esas críticas, el gobernador firmó en abril de 2022 una ley para eliminar el distrito especial de Disney, conocido hasta ahora como Reedy Creek Improvement District.

“Hoy el reino corporativo finalmente llega a su fin, declaró DeSantis durante la firma de la ley que cambia la gobernanza del distrito especial de la compañía, aprobada hace dos semanas por el Parlamento estatal.

La compañía, que emplea a más de 75.000 personas en Florida, dirigió esta zona de 100 kilómetros cuadrados como un Ayuntamiento local desde los años 1960. En virtud de ese acuerdo cobraba impuestos y garantiza servicios públicos esenciales como recogida de basura, tratamiento de aguas, etc.

“Permitir que una corporación controle su propio gobierno es una mala política, especialmente cuando la corporación toma decisiones que afectan a toda una región”, dijo DeSantis desde el distrito especial, que se llamará ahora Central Florida Tourism Oversight District. - Foto: AP

“Permitir que una corporación controle su propio gobierno es una mala política, especialmente cuando la corporación toma decisiones que afectan a toda una región”, dijo DeSantis desde el distrito especial, que se llamará ahora Central Florida Tourism Oversight District.

La nueva ley no anula el distrito especial, sino que sustituye su directiva. Desde ahora el gobernador designará a los cinco miembros de la junta de supervisores, que deberán ser aprobados por el Senado del estado de Florida.

Desde hace varios meses los republicanos, con DeSantis a la cabeza, tienen en la mira a medios de comunicación, empresas y políticos demócratas a los que acusan de querer imponer su ideología progresista woke a los demás.

La compañía, que emplea a más de 75 mil personas en Florida, dirigió esta zona de 100 km2 como un Ayuntamiento local desde los años 1960 - Foto: Getty Images

“Queremos que nuestros hijos sean niños, queremos que puedan disfrutar del entretenimiento, de la escuela, sin que se les imponga una agenda. Así que si vas por ese camino como compañía, esos no son los valores que queremos promover en el estado de Florida”, dijo en su momento.

*Con información de AFP.