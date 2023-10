Doce sacerdotes “procesados” en Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega fueron enviados a Roma tras acuerdo con el Vaticano

Una acuerdo tras conversaciones fructíferas

El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, no dio a conocer detalles del acuerdo y por qué monseñor Álvarez continúa en prisión. (Photo by Carlos Herrera/picture alliance via Getty Images) | Foto: picture alliance via Getty Image

El documento no explica por qué el obispo Álvarez no figura en la lista de sacerdotes excarcelados por el gobierno de Nicaragua, que durante el último año clausuró al menos siete radioemisoras y cinco universidades vinculadas a la Iglesia católica, además de prohibir las procesiones y festividades religiosas masivas.

Condenado el cardenal Álvarez