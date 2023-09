Dictadura de Ortega cierra INCAE: un golpe a la educación y la economía en Nicaragua

¿De qué se le acusa al INCAE?

El gobierno de Nicaragua ha acusado el INCAE de no presentar cuentas durante los últimos tres años de tener ciertas “inconsistencias” entre el periodo 2015-2019. Asimismo, “se incumplieron los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros” , de acuerdo con información oficial.

Por otro lado, los funcionarios han asegurado que el centro educativo no brindó “políticas de transparencia” al Ministerio, el cual vigila detalladamente la actividad de las ONG en el país. Por otro lado, también se le acusó de no cumplir con algunas obligaciones no especificadas. Por ende, los bienes del INCAE pasaron a ser parte del Estado de manera “inmediata”, lo cual confiere al régimen de Ortega con el poder absoluto para disponer de la escuela.