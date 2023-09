Gabriel Boric responde y trata a Daniel Ortega, mandatario de Nicaragua, de ser un dictador

“¿Si un gobierno no les gusta, podría haber otro Pinochet?”, duro cuestionamiento de Boric, cerca de los 50 años del golpe de Estado

Según Ortega, el presidente chileno llegó al poder con apoyo de la izquierda, pero luego abandonó su promesa de enjuiciar a los responsables de la represión de miles de jóvenes chilenos en 2019. “Esos crímenes que no podés tapar, no podés taparlos, Boric, vos sos un pinochetito, Boric”, sostuvo

Ortega arremete contra Petro

“Tienen una actitud falsa e hipócrita en cuanto al combate al narcotráfico y en cuanto al lavado de dinero porque en Estados Unidos están los mayores bancos que recepcionan las mayores cifras. Miles y miles de millones de dinero de los narcotraficantes, pero esos bancos no los cierra nadie. Cuando hay denuncias les ponen una multa. Hay una combinación de falta de valores, falta de consciencia y falta de humanidad, en primer lugar, del imperialismo yankee. En segundo lugar, de estos traidores que traicionaron a los compañeros que dieron la vida en combate con las guerrillas que ellos encabezaban. El Boric no, él no ha sido guerrillero. Él fue un bolillero, un bolillerito”, agregó Ortega.