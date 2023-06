Donald Trump confesó cómo sería “tener sexo con su hija”; explosiva biografía pone de nuevo en el ojo del huracán al expresidente

Desde su tormentosa salida de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump parece estar viviendo una de las épocas más oscuras de su vida.

A comienzos de junio, el expresidente de Estados Unidos (2017-2021) fue imputado por la presunta comisión de siete delitos federales distintos debido al manejo de los documentos clasificados que se llevó ilegalmente a Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida. Allí, según la justicia, los retuvo, pese a los requerimientos para que los devolviera.

Donald Trump junto con sus hijos Eric, Ivanka y Donald Jr. - Foto: AFP

El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia, en un hecho histórico, logró que un jurado imputara al expresidente por, entre otros delitos, conspiración, obstrucción a la justicia, retención dolosa de documentos de seguridad nacional, falsedades y violaciones de la ley de espionaje.

En medio de esa turbulencia política y judicial, este miércoles salieron a la luz algunos apartes de una explosiva biografía en la que, supuestamente, Trump hizo comentarios sexistas sobre la apariencia de Ivanka, la mayor de sus hijas, una empresaria, socialité, modelo y política, que es hija del matrimonio del exmandatario con la fallecida Ivana Trump.

Ivanka Trump fue asesora de la Casa Blanca, pero antes de trabajar para su padre, se destacó como modelo y empresaria en Estados Unidos. - Foto: Foto: Agencia EFE

Trump en algún momento habló de “cómo sería tener sexo con Ivanka”, tal como lo describe en su nuevo libro el exfuncionario de Seguridad Nacional Miles Taylor, quien trabajó en la administración del republicano.

Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump fue publicado en extractos por la revista Newsweek y en estas páginas su autor describe el “sexismo sin disimulo” de Trump hacia las mujeres de su gobierno, desde ayudantes de bajo nivel hasta secretarias de gabinete.

Taylor, quien trabajó bajo las órdenes de la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, es conocido por ser el autor anónimo de una columna publicada en septiembre de 2018 por el diario The New York Times. En ese texto, desvelaba un supuesto esfuerzo de “resistencia” interna a Trump por parte de un grupo de funcionarios decididos a “frustrar parte de sus iniciativas y sus peores inclinaciones”.

Ivanka y Melania Trump.

Según escribe Taylor en el libro, la peor parte del comportamiento de Trump fueron sus comentarios lascivos sobre su propia hija.

“Los asistentes dijeron que hablaba de los pechos de Ivanka Trump, de su trasero y de cómo sería tener sexo con ella, comentarios que una vez llevaron a John Kelly a recordarle al presidente que Ivanka era su hija”, explica Taylor.

Kelly, que fue jefe de gabinete de la Casa Blanca de 2017 a 2019, le contó más tarde esa misma historia a Taylor “con visible disgusto”, añadiendo que Trump era “un hombre muy, muy malvado”.

Más víctimas de sus comentarios

El exfuncionario recuerda que en sus reuniones con el entonces presidente y Kirstjen Nielsen, Trump llamaba “cariño” y “dulzura” a su secretaria de Seguridad Nacional y “criticaba su maquillaje y sus atuendos”.

Tras uno de esos comentarios groseros, Taylor cuenta que Nielsen le susurró: “créeme, este no es un lugar de trabajo saludable para las mujeres”.

Sarah Huckabee Sanders fue portavoz de la Casa Blanca y es la actual gobernadora de Arkansas. Ella habría sido otra víctima de los comentarios sexistas de Trump. - Foto: EFE

Otra de las mujeres que sufrió el sexismo de Trump fue Sarah Huckabee Sanders, actual gobernadora de Arkansas y por aquel entonces portavoz de la Casa Blanca. Durante una reunión en el Despacho Oval, Trump creyó verla en la sala adyacente, pero resultó ser una de sus asistentes personales.

“Uy”, aseguró Trump, de acuerdo a Taylor. “Iba a decir: ‘Sarah, ¡has perdido mucho peso!”.

Taylor cree que Trump no ha cambiado y teme que un segundo mandato del expresidente pueda ser mucho peor. Actualmente, es el favorito en los sondeos para hacerse con la nominación republicana a las elecciones presidenciales de 2024.

En declaraciones a Newsweek, Taylor calificó a Trump como “un pervertido” que “ha normalizado comentarios despectivos hacia las mujeres”. El exfuncionario ve “increíble” que pueda llegar a ser elegido presidente de nuevo.

Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump saldrá a la venta el próximo 18 de julio y se añade a otro de los libros críticos de Taylor contra Trump, A Warning (2019), publicado bajo la autoría de “Anónimo”.