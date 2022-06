Efemérides 28 de junio: hechos que marcaron la historia del mundo un día como hoy

Las efemérides, conocidas como los acontecimientos importantes ocurridos en una misma fecha –pero en años anteriores–, siempre despiertan un particular interés entre las personas que desean conocer qué sucesos, tanto buenos como lamentables, coincidieron en un mismo día.

A continuación se relacionan algunos de los hechos que ocurrieron un 28 de junio a lo largo de la historia:

Nace Jean Jacques Rousseau, escritor y filósofo

Es considerado uno de los grandes pensadores de la época de la Ilustración en Francia. Nació un 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció un 2 de julio de 1778 en Ermenonville, Francia.

Rousseau es considerado el padre de la pedagogía moderna y sus ideas políticas influyeron en la Revolución Francesa. De este pensador es la reconocida frase: “El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe”.

Se firma el Tratado de Versalles, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial

Un día como hoy, de 1919, en París, Francia, dirigentes europeos se reunieron en el Palacio de Versalles para firmar, según National Geographic, “uno de los tratados más odiados de la historia”. Este tratado formalmente le puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero sentó las bases para la Segunda.

El documento culpaba a Alemania de comenzar la guerra, por lo que fue duramente castigado, lo que llevó a que, en los años 30, Hitler lo incumpliera en repetidas ocasiones con el argumento de que la paz había sido impuesta y no negociada. Otros líderes europeos consideraban que las sanciones no habían sido suficientes y no estuvieron de acuerdo en la reorganización del continente.

En Nueva York, choques entre la Policía y la comunidad homosexual impulsan el movimiento LGBTIQ+

Hace 53 años, un 28 de junio de 1969, tuvo lugar la famosa redada a Stonewall Inn, un bar gay de Nueva York en el que la comunidad homosexual enfrentó por primera vez a la Policía. Este episodio dio lugar a la revolución LGBTI.

Stonewall se había convertido en un hogar para todos aquellos que se sentían extraños en el mundo y no estaban dispuestos a perderlo, y efectivamente fue así. Los conflictos entre la Policía de Nueva York y los manifestantes no pararon allí, sino que se prolongaron durante varios días después del incidente.

La brutalidad de la violencia que ejerció la Policía en las protestas siguientes y el rechazo de los manifestantes fue noticia mundial. El hecho provocó que gais, lesbianas y trans se unieran más que nunca para gritar al mundo que estaban orgullosos de ser diferentes.

Mike Tyson es descalificado por arrancarle un trozo de oreja a su contrincante

El 28 de junio de 1997, en el segundo combate que tenían Evander Holyfield y Mike Tyson por el título de pesos pesados, Tyson hirió en la oreja a Holyfield con un mordisco.

El boxeador escupió dos centímetros de cartílago y de inmediato el juez detuvo la pelea. El polémico hecho le valió al púgil una suspensión de un año y una multa de cerca de tres millones de dólares. En una entrevista con el diario The Guardian, Tyson explicó que actuó bajo el efecto de las drogas.

Se confirma que 11 de los 12 diputados secuestrados en el Valle por las Farc fueron asesinados

Un triste amanecer tuvo el país el 28 de junio de 2007. Esa mañana, las Farc hicieron pública la muerte de 11 de los 12 diputados del Valle que tenían cautivos desde abril de 2002. Según las Farc, la tragedia había ocurrido 10 días antes durante un enfrentamiento entre los guerrilleros que los custodiaban y soldados del Ejército.

Perdieron la vida Javier Giraldo, Juan Carlos Narváez, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Edinson Pérez, Héctor Arizmendi, Ramiro Echeverri, Rufino Varela, Carlos Charry, Carlos Barragán y Nacianceno Orozco. El único sobreviviente fue Sigifredo López quien, según las Farc, había sido separado del grupo con anterioridad.

Otros acontecimientos

El portal especializado Efemérides 2.0 listó una serie de hechos que sucedieron un 28 de junio en el mundo:

1461: Eduardo IV de Inglaterra es coronado como rey de Inglaterra.

1964: Malcolm X crea la Organización de la Unidad Afroamericana.

1969: nace Marcela Carvajal, actriz y directora colombiana conocida por su papel de Alejandra en Hasta que la plata nos separe (2006).

2011: Google lanza su red social, Google+.