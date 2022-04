Video | Mike Tyson perdió el control y dio paliza a pasajero en avión

El excampeón del boxeo no aguantó las burlas del hombre que se encontraba en el asiento de atrás y terminó golpeándolo.

En las últimas, el excampeón de boxeo de los pesos pesados, Mike Tyson, ha entrado en el ojo de la polémica luego que se hiciera viral un video grabado de parte de un pasaje donde se le ve golpear en repetidas ocasiones a otro hombre que se encontraba en el asiento de atrás que él ocupaba.

Según las versiones entregadas por el sitio web TMZ, el exboxeador no aguantó las provocaciones del hombre y terminó agrediéndolo fuertemente, provocando heridas en su rostro, como se observa en la grabación.

¿Por qué reaccionó así? Según el portal Iron Mike, como es apodado, se mostró inicialmente amigable con el pasajero y su amigo cuando abordaron el vuelo, sin embargo, el hombre empezó a provocarlo en reiteradas ocasiones y “Tyson se hartó de que el hombre siguiera hablándole al oído... y le pidió que se calmara. Pero el testigo dice que empezó a lanzarle varios puñetazos cuando el tipo no lo hizo”, indicó el medio.

Vea la agresión

Pelea en pleno vuelo: TMZ Sports ha sacado a la luz un vídeo de Mike Tyson pegando varios puñetazos a un joven en un avión de JetBlue volando de California a Florida, tras el fanático molestarlo durante el vuelo desde la butaca trasera del boxeador. pic.twitter.com/QqOwGxgBjj — 𝘊𝘰𝘯𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘈𝘷𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 ✈︎ (@Conradoaviacion) April 21, 2022

De acuerdo con los informes presentados después del altercado, Mike abandonó el vuelo que tenía destino a Florida en Estados Unidos. Hasta este jueves, la policía estadounidense, la aerolínea JetBlue ni los representantes de Tyson no habían hecho comentarios.

Cabe anotar que este no es el primer escándalo en el que se ve involucrada la celebridad del boxeo. En anteriores oportunidades, el excampeón ha estado envuelto en peleas, líos con drogas, roces con las autoridades e incluso una condena por violación.

¿Regresará el ring? Esta es la cifra que cobraría

Mike Tyson es sin duda alguna una de las leyendas del boxeo a nivel mundial que, aunque retirado, sigue siendo noticia en el marco de la historia del deporte de los grandes luchadores.

Y es que en esta ocasión Tyson podría salir de su retiro y volver al cuadrilátero para luchar contra el ‘youtuber’ estadounidense Jake Paul, quien incursionó en el ring y suma cinco victorias, siendo la más reciente ante el ex-UFC de 39 años Tyron Woodley.

Durante el fin de semana del mes de marzo, a Tyson le preguntaron sobre la posibilidad de una pelea, ante lo cual negó: “Nadie me ha dicho nada. Yo no tengo el maldito dinero, ¿dónde está el maldito contrato?”. No obstante, dijo que podría aceptar el reto a cambio de un billón de dólares, que en español equivale a 1.000 millones de dólares.

Y dijo en tono de broma: “Necesitamos ganar algo más de dinero, hombre. Él tiene ojos azules, pelo rubio, eso es caro”.