El actor estadounidense Alec Baldwin vuelve a ser acusado de homicidio involuntario por disparo en set de grabación

El hecho conmocionó a Hollywood y provocó llamados para prohibir las armas de fuego en los platós. Baldwin se declaró no culpable de los cargos el año pasado y ha sostenido en entrevistas que no llegó a accionar el arma.

Sin embargo, los expertos forenses contratados por la fiscalía llegaron a la conclusión de que Baldwin tuvo que ejercer cierta presión sobre el gatillo para que el arma se disparara.

Hasta 18 meses de cárcel

No ha sido explicado cómo balas reales entraron en el set de rodaje. El primer asistente de dirección, David Halls, quien puso el arma en las manos de Baldwin el día de la tragedia, no respondió ante un cargo por delito menor de armas y fue sentenciado a seis meses de libertad condicional en marzo del año pasado.