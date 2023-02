¿Podría ir a prisión? Fiscalía anuncia nueva decisión en el proceso contra Alec Baldwin

Los padres y la hermana de la cineasta Halyna Hutchins que murió por un disparo durante la filmación de un western de bajo presupuesto en octubre de 2021 demandaron a la estrella Alec Baldwin y a los productores de la película.

Hutchins murió cuando un arma Colt .45 que sostenía Baldwin se disparó durante los ensayos de la película en Nuevo México, mientras que el director Joel Souza resultó herido.

Baldwin, junto con la armera de la película Hannah Gutiérrez-Reed, ya enfrentan cargos por homicidio involuntario que podría llevarlos a la cárcel.

Sin embargo, cuando falta un mes para que se lleve a cabo la acusación oficial, un fiscal de la ciudad de Santa Fe, Nuevo México le retiró el cargo de uso de armas al famoso actor. Cabe resaltar que este cargo amerita una sentencia obligatoria de cinco años como mínimo, la noticia fue confirmada por Heather Brewer, portavoz del fiscal de distrito.

Alec Baldwin habla por teléfono en el estacionamiento frente a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe en Santa Fe, Nuevo México, luego de que lo interrogaran sobre un tiroteo en el set de la película "Rust" en las afueras de Santa Fe. Foto AP / Jim Weber / Santa Fe New Mexican. - Foto: AP

“La decisión se toma para evitar más distracciones litigiosas por parte del Sr. Baldwin y sus abogados, ya que la prioridad de la fiscalía es asegurar la justicia, no asegurar horas facturables para los abogados de las grandes ciudades”, señaló Brewer.

La demanda fue presentada en Los Ángeles por parte de la madre de Hutchins, Olga Solovey; su padre, Anatolii Androsovych, y su hermana Svetlana Zemko, quien vive en Ucrania, cerca a Kiev.

Con este recurso la familia busca una compensación no especificada por agresión, imposición intencional de estrés emocional, negligencia y “pérdida de consorcio”, un término que se refiere a ser privados de una relación, dijo su abogada, la célebre Gloria Allred.

Un fiscal de Santa Fe le retiró el cargo de uso de armas al famoso actor. - Foto: Getty Images

“Por supuesto, para nuestros tres clientes, la trágica pérdida de su hija y hermana es desgarradora, pero ahora además de esta tragedia tienen que tratar de hacer frente a esta pérdida viviendo en Ucrania en medio de la guerra de (Vladímir) Putin”, dijo Allred a la prensa.

“Olga está haciendo lo mejor que puede para sobrellevar la pérdida de Halyna mientras al tiempo actúa como enfermera de urgencias en la sala de cirugía de un hospital en Ucrania, donde cuida de los que han sido heridos en batalla”, explicó la abogada.

Baldwin y otros productores de “Rust” alcanzaron un arreglo financiero con el viudo de Hutchins, Matthew.

Allred dijo que este nuevo caso estaba separado de dicho arreglo, y fue posible porque las leyes de Nuevo México permiten a los padres y a otros parientes elevar acciones legales.

“Me despidieron de otro trabajo”: Alec Baldwin cuenta cómo ha sido su vida después del accidente

En una de sus intervenciones en medio del proceso, Baldwin aprovechó para recordar que había personas que estaban contratadas para que verificaran que el arma no estuviera cargada, y que en el set no debía haber municiones reales. Además de indicar que tras el accidente ha perdido varios trabajos, que estaría esperando un nuevo bebé, el cual sería su motivación para seguir en el mundo del cine, al igual que su esposa.

En esta foto de archivo tomada el 22 de junio de 2021, el actor estadounidense Alec Baldwin asiste al estreno de "The Boss Baby: Family Business" de DreamWorks Animation en el Teatro SVA de la ciudad de Nueva York. - Foto: AFP

“Hay dos personas que no hicieron lo que se suponía que debían hacer... No estoy sentado aquí diciendo que quiero que, ya sabes, vayan a prisión, o que quiero que sus vidas sean un infierno. No quiero eso, pero quiero que todos sepan que esas son las dos personas que son responsables de lo sucedido”, afirmó el actor, haciendo referencia a las personas en quienes recaería la responsabilidad.

“Si no tuviera a mi esposa, no sé dónde estaría ahora... Si no la tuviera, probablemente habría renunciado, me habría jubilado, me habría ido; ya sabes, hubiera vendido todo lo que tenía, habría conseguido una casa en medio de la nada y, ya sabes, hubiera encontrado algo más que hacer, vender bienes raíces”, agregó el actor para el medio citado, indicando que fue su esposa quien le apoyó y por lo que no estaría pensando en retirarse de la actuación.

*Con información de AFP